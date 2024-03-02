黑人青年遭警壓制掙扎 醫護人員對他注射氯胺酮被判5年監禁

在一起罕見的對醫護人員的起訴案中，美國科羅拉多州法院周五（3月1日）判處對麥克萊恩(Elijah McClain）注射氯胺酮的西丘尼耶克（Peter Cichuniec）五年監禁。

陪審團於去年12月判定西丘尼耶克和同事庫珀（Jeremy Cooper）犯有刑事過失殺人罪，因為他們向被警察按住的黑人青年麥克萊恩注射了氯胺酮，最終導致這位手無寸鐵的23歲男子死亡。

西丘尼耶克還因未經同意或不具有合法醫療目對人施用藥物而被判處二級襲擊罪。

周五，法官華納（Mark Warner）作出判決，西丘尼耶克因襲擊罪監禁五年，並因過失殺人罪監禁一年，兩者同時執行。

現年51歲的西丘尼耶克因上述罪行可能被判決的最長刑期為16年。

麥克萊恩之死

2019年8月，奧羅拉市警方接到報告稱，一名「可疑」黑人男子在街上「舉止怪異」，並戴著滑雪面具，幾名警察前往將麥克萊恩攔下。

當時麥克萊恩戴著耳機在聽音樂，似乎沒有看到警察走近。

在警察試圖限制和拘押他的過程中，麥克萊恩掙扎了大約20分鐘，並一度被掐住脖子。隨後趕來的醫護人員對他注射了500毫克氯胺酮。

被捕後不久，麥克萊恩在救護車上心臟驟停，三天之後脫離生命維持系統。

麥克萊恩的家人後來告訴媒體，當時他外出購買冰茶。因為患有貧血症，所以經常戴著面具保暖。

麥克萊恩之死是多起黑人在被警方控制的過程中或者拘留期間死亡的案件之一。2020年5月，弗洛伊德（George Floyd）被警察跪壓脖頸致死，引發全國性的抗議活動。

麥克萊恩的死亡以及其他一些案件也引發了人們對警方使用氯胺酮制服嫌疑人的質疑，而檢方對西丘尼耶克和庫珀的起訴則在全美醫護人員中引起震動。

此案的其他判決

周五宣判後，麥克萊恩的母親希尼恩（Sheneen）在離開法庭時高舉拳頭。她在之前的聽證會上也曾做出過這樣的舉動。

在宣判前，西丘尼耶克說，他對希尼恩痛失愛子感到「非常抱歉」。

西丘尼耶克的同事庫珀的案件將在4月宣判。

這兩名醫護人員的合並受審是麥克萊恩案三項審判中的最後一項。

今年1月，一名當事警察被認定犯有過失殺人罪，判處14個月監禁，另外兩名當事警察則被判無罪。

（法新社、美聯社、路透社）

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