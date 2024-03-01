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小費文化歪樓？ 男子剪髮竟被要求付90%小費

聯合新聞網／ 綜合報導
男子理髮後發現小費選項竟高達50%、70%和90%，令他十分不滿。圖擷自紐約郵報
男子理髮後發現小費選項竟高達50%、70%和90%，令他十分不滿。圖擷自紐約郵報

美國家通常有付小費的文化，以美國為例，客人可以自己決定要給15%-25%之內的小費。不過一名男子日前在論壇上發文，表示自己去剪頭髮，結帳後要付小費的選項，竟然包含90%的小費，讓他看了直說根本是勒索敲詐。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名男子在知名論壇上發文，提到自己日前到沙龍剪頭髮，剪頭髮的費用是15美元（約475台幣），但小費金額的選項卻是50%、70%和90%。

若是支付50%的小費，男子要多付7.5美元（約238台幣）、70%是10.5美元（約332台幣），90%則是多付13.5美元（約427台幣），讓男子看了覺得十分不合理。

雖然平板上這三個選項之下，還有小小的「自訂小費金額」和「不給小費」的選項，不少網友仍批評這種要小費的方式真的既不合理又可恥。有網友就說，光是看到給小費的選項只有50%、70%和90%，他就已經不想給小費了，另一個網友則表示，至少原po剪頭髮的原價還算便宜。

近幾年來美國的小費文化也跟著物價「通膨」，紐約市的消費金融服務公司Bankrate於2023年6月進行一項調查發現，有32%的美國人不滿有些店家會預先設定固定金額的小費，有30%的民眾認為現在的小費文化已經失控，有多達66%的受訪者對小費文化感到不滿。

剪髮 小費 美國

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