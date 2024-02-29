聽新聞
test
0:00 / 0:00

搖擺州密州初選 拜川輕鬆勝出

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
搖擺州密西根州27日舉行初選，拜登和川普皆勝出，但選民的投票情形仍是觀察指標。（美聯社）
搖擺州密西根州27日舉行初選，拜登和川普皆勝出，但選民的投票情形仍是觀察指標。（美聯社）

美國大選關鍵搖擺州密西根州廿七日總統初選，總統拜登、前總統川普一如預期分別於民主、共和黨大勝，更確定將在十一月大選再對壘。但拜登得票率雖達八成，親以的中東政策卻引發阿拉伯裔選民反彈，逾一成民主黨選民投下「未表態」，拜登選情面臨「抗議票」考驗。共和黨則有超過四分之一選民，堅持不投已勝券在握的川普。

紐約時報報導，共和黨選票開出約九成四時，川普得票率達百分之六十八點二，大幅領先南卡州前州長海理的百分之廿六點五。拜登在逾九成五選票開出後，得票率達百分之八十一點一，大勝得票率約百分之三的聯邦眾議員菲力普斯，但圈選「未表態」者約占百分之十三。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月交戰以來，拜登政府外交上明顯偏袒以色列，引發阿拉伯裔、穆斯林選民不滿。部分密州政治領袖在初選前發動民眾圈選「未表態」來向拜登抗議，該州阿拉伯裔人口在全美各州占比最高，「未表態」得票率因而備受矚目。

由於黨內大咖禮讓尋求連任的拜登，他在初選幾無對手，密州選民的抗議票是他迄今最大考驗。美聯社此前分析，「未表態」得票率若破一成，將是拜登大選選情看壞的一記警訊。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，拜登競選團隊知曉外界會放大解讀「未表態」票數，強調選民投下「未表態」不等於反對拜登，有部分仍希望拜登在大選擊敗川普。

川普已橫掃五個共和黨初選州，其團隊希望三月中旬獲得共和黨提名所需的一二一五張黨代表票。對於川普團隊，密州初選是十一月大選的觀察指標。川普在二○一六年大選擊敗民主黨的希拉蕊．柯林頓拿下密州，二○二○年卻在密州輸給拜登。

最近公布的福斯民調指出，密州登記選民當中，川普、拜登支持度各為四成七、四成五，差距在統計誤差範圍內。

紐時指出，密州民主黨初選中「未表態」逾十萬票，超過川普二○一六年大選時贏過希拉蕊的約一點一萬票差距。二○二○年大選，拜登在密州領先川普約十五萬票。在過去三屆總統初選，密州民主黨初選「未表態」票數僅在二萬張左右。

共和黨方面，川普一馬當先，對手海理卻堅持不退選，表示將撐到多州同時舉行初選的三月五日「超級星期二」。

川普 得票率 拜登

延伸閱讀

拜登簽行政令 阻敏感數據流向中俄

同盟不同心？拜登警告以軍丟盟國支持 內唐亞胡駁8成多美國人相挺

川拜密西根初選取勝！拜登以巴立場遭穆斯林族群反對 恐成選戰隱患

改變攻勢！拜登脫口秀主動提年紀 諷川普記不住老婆叫什麼

相關新聞

搖擺州密州初選 拜川輕鬆勝出

美國大選關鍵搖擺州密西根州廿七日總統初選，總統拜登、前總統川普一如預期分別於民主、共和黨大勝，更確定將在十一月大選再對壘...

反拜登團體 要「抗議票」各州開花

美國密西根州廿七日舉行總統初選，全州約一成三民主黨選民捨棄總統拜登票投「未表態」，讓拜登團隊大吃一驚。紐約時報廿八日指出...

拜登下令 嚴控個資外流中俄

美國總統拜登廿八日簽署行政命令，下令司法部展開行動，防止美國民眾的基因資料、生物識別、個人位置和財務等七項敏感個資，被大...

拜登簽行政令 阻敏感數據流向中俄

美國政府高層官員表示，出於國家安全考慮，美國總統拜登周三（2月28日）簽署行政命令，限制數據經濟商和其他公司將地理位置、生物識別、健康和財務信息大量出售給中國、俄羅斯等特定「受關注國家」。

拜登指揮美司法部行動 嚴控7種個資被打包外流至中俄5國

美國總統拜登28日簽署行政命令，下令司法部展開行動，防止美國民眾的基因資料、生物識別、個人位置和財務等7項敏感個資，被大...

紐約74男無證客擠地下室輪流睡40張床、用2廁所

紐約市執法機構在近日對皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)一家家具店就安全問題進行搜查時，意外發現該家具店後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。