搖擺州密州初選 拜川輕鬆勝出

美國大選關鍵搖擺州密西根州廿七日總統初選，總統拜登、前總統川普一如預期分別於民主、共和黨大勝，更確定將在十一月大選再對壘。但拜登得票率雖達八成，親以的中東政策卻引發阿拉伯裔選民反彈，逾一成民主黨選民投下「未表態」，拜登選情面臨「抗議票」考驗。共和黨則有超過四分之一選民，堅持不投已勝券在握的川普。

紐約時報報導，共和黨選票開出約九成四時，川普得票率達百分之六十八點二，大幅領先南卡州前州長海理的百分之廿六點五。拜登在逾九成五選票開出後，得票率達百分之八十一點一，大勝得票率約百分之三的聯邦眾議員菲力普斯，但圈選「未表態」者約占百分之十三。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月交戰以來，拜登政府外交上明顯偏袒以色列，引發阿拉伯裔、穆斯林選民不滿。部分密州政治領袖在初選前發動民眾圈選「未表態」來向拜登抗議，該州阿拉伯裔人口在全美各州占比最高，「未表態」得票率因而備受矚目。

由於黨內大咖禮讓尋求連任的拜登，他在初選幾無對手，密州選民的抗議票是他迄今最大考驗。美聯社此前分析，「未表態」得票率若破一成，將是拜登大選選情看壞的一記警訊。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，拜登競選團隊知曉外界會放大解讀「未表態」票數，強調選民投下「未表態」不等於反對拜登，有部分仍希望拜登在大選擊敗川普。

川普已橫掃五個共和黨初選州，其團隊希望三月中旬獲得共和黨提名所需的一二一五張黨代表票。對於川普團隊，密州初選是十一月大選的觀察指標。川普在二○一六年大選擊敗民主黨的希拉蕊．柯林頓拿下密州，二○二○年卻在密州輸給拜登。

最近公布的福斯民調指出，密州登記選民當中，川普、拜登支持度各為四成七、四成五，差距在統計誤差範圍內。

紐時指出，密州民主黨初選中「未表態」逾十萬票，超過川普二○一六年大選時贏過希拉蕊的約一點一萬票差距。二○二○年大選，拜登在密州領先川普約十五萬票。在過去三屆總統初選，密州民主黨初選「未表態」票數僅在二萬張左右。

共和黨方面，川普一馬當先，對手海理卻堅持不退選，表示將撐到多州同時舉行初選的三月五日「超級星期二」。