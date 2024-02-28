快訊

黃嘉千鬆口認遭家暴 夏克立發聲明突提二二八

四生肖3月起財運如虹！屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

半夜「追追追」叫整晚！夜鷹張大嘴37秒真面目掀共鳴：就是這聲音

著陸成功但跌倒躺下 美民間登月器電池壽命倒數

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國直覺機器公司（Intuitive Machines）今天表示，上週在歷史性著陸過程中翻倒的月球登陸器「奧德修斯號」（Odysseus）電池壽命可能只剩幾個小時。

總部位於休士頓的直覺機器公司所打造的奧德修斯號22日從月球軌道降落，登陸月球南極附近。這是美國逾半世紀以來首次登月任務，也是歷來首艘民間太空飛行器登月。

然而，奧德修斯號的6條著陸腿中，有1足在最後下降期間被卡住，使得探測器翻倒在月球表面，側躺在一塊岩石上。

這項由美國國家航空暨太空總署（NASA）部分資助的任務，原本預計歷時7至10天。

法新社報導，直覺機器公司今天在舊稱推特（Twitter）的社群平台X發文說：「飛行控制人員與奧德修斯號保持通訊。今天上午，奧德修斯號有效發送了酬載科學數據和圖像，以推進公司的任務目標。」

直覺機器公司還說：「飛行控制人員正在對這個登陸器的電池壽命進行最終確定，電力可能還能持續10至20小時。」

直覺機器公司昨天表示，飛行控制人員打算持續蒐集奧德修斯號傳來的資料，直至這艘登月器的太陽能板無法再照到日光。

路透社報導，直覺機器公司說，在太陽落在極地著陸點之前，奧德修斯號可能共運作6天。

由於奧德修斯號著陸時傾倒，導致任務期程縮短，有多少酬載的研究數據和圖像可能無法蒐集，還有待觀察。

太空 極地 美國

延伸閱讀

美民間登月器傳回首批影像 著陸時傾倒致任務縮短

印度太空計畫 4名太空人人選亮相

成功甦醒！撐過月球2周夜晚 日本登月器SLIM昨回應JAXA指令

民間太空飛行器首登月 美企：翻倒但安然無恙

相關新聞

紐時告侵權 OpenAI反控聘駭客生成誤導性證據

「紐約時報」控告OpenAI侵權案，OpenAI已籲請聯邦法官駁回部分訴訟，聲稱紐時曾聘人「駭入」聊天機器人ChatGP...

川拜密西根初選取勝！拜登以巴立場遭穆斯林族群反對 恐成選戰隱患

紐約時報和華盛頓郵報報導，美國搖擺州之一的密西根州27日舉行民主和共和兩黨的總統選舉黨內初選，美聯社預測拜登和川普雙雙取...

改變攻勢！拜登脫口秀主動提年紀 諷川普記不住老婆叫什麼

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登26日上脫口秀節目改變競選攻勢，主動拿自己的最大的政治弱點攻擊最有力對手川...

福建晉華竊取商業機密一案 美法院判決無罪

中國大陸晶片製造商福建晉華涉嫌經濟間諜等刑事案件，美國法官判決無罪。此裁決可望緩和拜登政府為保護美國技術的追訴。

美參議員華倫呼籲：微軟、亞馬遜、谷歌進軍AI應受限！

美國麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）呼籲對主要雲端供應商微軟、亞馬遜公司和alphabet公司實...

美國會有共識避免政府關門 援烏預算仍卡關

美國兩黨國會領袖27日在白宮開會有共識，將合作避免政府關門，但援助烏克蘭的預算談判依然卡關；民主黨參院領袖舒默形容，這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。