美參議員華倫呼籲：微軟、亞馬遜、谷歌進軍AI應受限！

美國麻薩諸塞州參議員華倫(Elizabeth Warren)呼籲對主要雲端供應商微軟、亞馬遜公司和alphabet公司實施新限制,禁止它們開發一些最有前景的AI技術。

華倫經常批評大型科技公司的市場力量,她周二在華盛頓由Bloomberg Beta和Y Combinator主辦的RemedyFest會議上指出,在新興AI技術大型語言模型領域,三家最大的雲端服務供應商具優越條件能輾壓規模較小的競爭對手。

華倫認為:「不該允許Google、微軟和亞馬遜等主要的雲端服務公司利用其龐大規模來主導一個全新領域,而這意味阻止它們運行大型語言模型。」

她也呼籲分割亞馬遜的電商平台及其產品線,並拆分Google的搜索業務及其瀏覽服務。

在同場會議上,共和黨籍的俄亥俄州參議員JD Vance稍早時也批評了科技業的集中程度。他質疑Google是否須擁有YouTube,或Meta同時擁有Facebook和Instagram,也擔心Google的Gemini人工智慧項目對競爭的影響。他認為反壟斷可能是最有效的解方。

華倫後來接受彭博電視台採訪時也抨擊了超市業者克羅格(Kroger)收購艾伯森(Albertsons Cos)以及第一資本金融公司(Capital One Financial )收購信用卡銀行同業Discover Financial Services的交易。她駁斥併購交易有助克羅格和艾伯森在雜貨領域與沃爾瑪競爭、第一資本金融和Discover在支付處理領域與信用卡品片威士(Visa)和萬事達(Master)競爭的說法。

她表示:「幾乎從反壟斷法誕生之初就一直有這種論調——『拜託,讓我做大一點,我才能與其他巨擘競爭』。」

華倫指出,克羅格和艾伯森已經開始協商想壓低工資:「這告訴我們他們想要什麽。他們並不想競爭。行業巨擘把這視為提高利潤的方式。」

她說,企業利潤率已大幅提高,尤其是食品雜貨業,「聯邦貿易委員會(FTC)現在不該說,『沒問題,合併吧,讓我們在這些地區只開一家雜貨店,想訂什麽價格就訂什麽價格,想訂什麽工資就訂什麽工資』。」

FTC已在周一提起訴訟,阻止克羅格收購艾伯森,認為該交易將導致勞工薪資下降而雜貨價格上漲。