美民間登月器傳回首批影像 著陸時傾倒致任務縮短

美國民間公司「直覺機器」今天公布其月球登陸器「奧德修斯號」從歷來任何飛行器登陸過的月球最南端傳回首批影像，但這艘登月器因著陸時傾倒，導致任務期程縮短。

法新社報導，「直覺機器」（Intuitive Machines）今天在社群媒體平台X上發布消息更新時寫道：「奧德修斯號（Odysseus）從月球表面持續和諾瓦控制中心（Nova Control）的飛行控制人員保持通訊。」

這則貼文包含2張照片：一張是奧德修斯號降落時拍攝到的，另一張是在著陸時傾倒後35秒拍攝，可看到登陸點馬拉柏特A撞擊坑（Malapert A）坑坑窪窪的地面。

有6條腿的奧德修斯號22日成功登陸月球，創下世界史上首艘民間太空飛行器抵達月球表面，也是美國自1972年以來首艘太空飛行器登月。

但直覺機器的執行長阿特姆斯（Stephen Altemus）23日表示，奧德修斯號的其中一條腿在著陸時卡住，導致整艘飛行器側倒在一塊岩石上。這限制了奧德修斯號的太陽能板接收到日光的能力。

路透社報導，直覺機器今天表示，飛行控制室的工程師預計明天上午將與奧德修斯號失去聯繫，意味這艘登月器在著陸5天後將提前結束任務。

總部位於德州休士頓的直覺機器今天在網路上發布的消息更新寫道：「飛行控制人員打算持續收集（傳來的）資料，直到這艘登月器的太陽能板無法再照到日光。而根據地球和月球的位置，我們認為飛行控制人員與奧德修斯號保持通訊的時間將到週二（27日）上午為止。」

奧德修斯號的任務壽命縮短，會導致多少科學資料流失，還有待觀察。根據直覺機器及其最大客戶美國國家航空暨太空總署（NASA）之前預估，奧德修斯號應在月球運作7到10天。