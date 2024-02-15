女子超崩潰！介紹好友給爸爸認識 兩人竟私下交往懷孕生子

美國一名女子在跨年夜時邀請朋友跟家人一起跨年，想不到後來卻發現朋友默默跟爸爸「送作堆」，兩人不只偷偷約會交往，好友更懷了爸爸的孩子，讓女子超級崩潰。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女子喬妮（Joni）日前上節目指控好友勾引爸爸，認為22歲的好友吉娜（Gina）是覬覦爸爸財產才和爸爸交往。喬妮表示，自己當初跟吉娜感情很好，兩人會一起去喝酒、出門旅行，也會住在彼此家，所以吉娜本來就很常來自己家。

不過讓喬妮沒想到的是，後來吉娜就跟喬妮55歲的爸爸大衛（David）開始偷偷交往，而且直到兩人交往快半年喬妮才發現。現在兩人已經交往兩年，甚至生了一個孩子，但喬妮始終不能接受。

她認為吉娜根本就是因為看到自己家裡有錢，想把爸爸當成「乾爹」花他的錢才會跟他交往，兩人交往以後到處旅行，去過紐約、邁阿密、墨西哥，更讓喬妮不滿，上節目指控吉娜根本是有意圖地跟爸爸交往。

不過吉娜宣稱自己跟大衛交往是真情真意，喬妮的所作所為害她在網路上收到很多酸民的訊息。她認為不論是她自己或大衛都已經是成年人，兩人都是成熟的做出決定，反指喬妮不該多管閒事。