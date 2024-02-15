拜登抨擊川普 眼裡只有保護費

援助烏克蘭的辯論在美國上升到總統大選路線之爭，美國總統拜登十三日把砲火瞄準前總統川普，指川普不保護北約盟友的論調愚蠢、可恥且危險；拜登說，從來沒有任何一位美國總統對俄羅斯獨裁者俯首稱臣。

美國聯邦參議院十三日表決通過援助烏克蘭、以色列和台灣的法案，拜登在白宮發表談話，敦促共和黨籍的聯邦眾議院議長強生立即接手處理，接著拜登把砲火瞄準川普。

川普上周末在南卡州的競選活動說，「你不付帳單，就沒能得到保護，這很簡單。」預告若當選，會把北約盟友畫分為付出夠多防衛預算以及預算不足的兩群，俄羅斯可對後者為所欲為。

拜登抨擊川普是在邀請俄羅斯總統普亭侵略美國盟友，此舉愚蠢、可恥、危險，而且「很不美國」；他說，北約是神聖的承諾，在川普眼中只是負擔，川普沒把北約當成保護美國和世界的聯盟，川普看到的是保護費，原則不重要，一切都可以交易。

北約組織公約第五條指涉集體防禦承諾，指攻擊一個成員國視同攻擊全體，美國多次以此警告俄羅斯不得攻擊北約領土。

拜登說，北約史上唯一一次動用集體防禦條款，就是九一一恐怖攻擊；他警告普亭不要越界，美國會捍衛每一寸北約領土。

參院十三日通過援助烏克蘭、以色列與台灣九五三億美元預算案，拜登說，希望眾院立即審議這項預算案，援助烏克蘭傳遞「美國可以信賴，且會堅定支持盟友」的訊息。他呼籲眾院議長強生讓所有議員都能表達意見，別受少數最極端聲音左右。

不過，眾院議長強生說，他無意讓這項法案進行表決。