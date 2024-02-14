聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登上TikTok打選戰 挨批雙標

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
拜登團隊發布首則TikTok影片。圖為截圖。圖／翻攝自TikTok @bidenhq
拜登團隊發布首則TikTok影片。圖為截圖。圖／翻攝自TikTok @bidenhq

美國總統拜登的競選團隊十一日在熱門短影音應用程式TikTok設立官方帳號，至十二日晚間已張貼四支影片，內容包括拜登針對熱門話題搞笑自嘲及抨擊對手川普；不過，大陸人氣社交網站TikTok已被美國聯邦政府和多個州以危害國家安全為由下令禁止在官方設備上使用，拜登此舉明顯與政府政策不符，引來各界批評。

法新社報導，拜登TikTok帳號上傳的第一段影片是八十一歲的拜登「快問快答」，分享從政治到十一日登場的職業美式足球聯盟「超級盃」等廣泛話題。影片中拜登被問及比較偏好「超級盃」球賽本身或是歌手亞瑟小子的中場表演？拜登選擇了「球賽」。

此外，影片內的問題也包含近來傳得沸沸揚揚的「泰勒絲政治陰謀論」。拜登在影片中被問及他是否秘密操縱球賽，藉著泰勒絲名氣幫自己宣傳？拜登開玩笑回應：「如果我告訴你，我就會惹上麻煩。」影片結尾，拜登被問及他偏好「自己還是川普？」拜登笑著說：「開什麼玩笑？我當然支持拜登。」

這個帳號很快又貼出多段影片，包括拜登拿自己的年齡自嘲，抨擊川普對墮胎權的主張，並批評川普「鼓勵」俄國攻擊軍費未達標的北約盟國。

然而，拜登已在二○二二年底親筆簽署國會通過的法案，禁止政府裝置使用TikTok，如今拜登自己卻開設帳戶利用TikTok打選戰、拉攏年輕選民，被認為是雙重標準。

聯邦參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納十二日表示，他擔憂拜登此舉有國家安全隱患。

他在一場活動的場邊表示：「印度已禁止使用TikTok，我認為我們仍須設法跟進。我有點擔心（拜登團隊此舉）會傳達出混淆訊息。」

一些共和黨國會議員也以國家安全為由，批評拜登競選團隊使用TikTok。

共和黨參議員霍利說，拜登此舉顯示他很絕望，「這傳達了什麼訊息？他並不關心美國安全或中國的間諜活動」。

除了美國，加拿大、英國、紐西蘭、澳洲等分享情報的「五眼聯盟」成員，都已禁止政府裝置使用TikTok。這些國家憂心，TikTok母公司是中國的「字節跳動」，用戶資料等訊息可能落入北京政府手中。

白宮國家安全會議發言人柯比表示：「從（國安會）觀點來看，關於國安疑慮、對於政府裝置使用TikTok的關切，一切都沒改變，這項政策仍在執行。」

拜登開設的TikTok帳號未久已有逾六萬名粉絲。TikTok上個月告訴美國國會，目前有一點七億美國人使用TikTok，高於一年前的一點五億人。

相對於拜登擁抱TikTok，彭博資訊報導，川普已和幕僚討論，若回鍋白宮準備禁止TikTok。川普二○二○年擔任總統時就已威脅要禁用TikTok。

大陸外交部發言人曾就此事表示，美國一再對有關企業做有罪推定和無理打壓，這是泛化國家安全概念、濫用國家力量打壓別國企業的霸權霸道行徑。美方的所作所為違背民眾意願，也損害美國的信譽。

TikTok 拜登 美國

延伸閱讀

四度向大陸拜年！從拜登行文到配圖 低調中帶3細節

遭裁定不具總統豁免權 川普上訴最高法院

拜登團隊設TikTok帳號 美參院情委會主席憂國安

戴琪籲強化供應鏈韌性 未雨綢繆防經濟脅迫

相關新聞

美參院通過援台、烏、以953.4億美元 眾院議長放話將封殺

美國參議院十三日表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的九五三點四億美元法案，不過眾議院共和黨籍議長強生事先已放話將封殺該法案...

拜登上TikTok打選戰 挨批雙標

美國總統拜登的競選團隊十一日在熱門短影音應用程式TikTok設立官方帳號，至十二日晚間已張貼四支影片，內容包括拜登針對熱...

美眾議員21日訪台 擬見賴清德、韓國瑜

據了解，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）廿一日將率團訪台，可望...

被判無總統豁免權 川普上訴

美國前總統川普十二日向美國最高法院提出上訴，以阻止聯邦上訴法院先前的判決，這項判決駁回他主張擔任總統期間的行為享有不被起...

彭博：拜登鬥川普 唯一輸家中國

彭博新聞分析，美國總統拜登與前總統川普若於二○二四年大選再度交手，唯一輸家肯定是中國。川普任內掀起美中貿易戰，全球兩大強...

自駕車安全事件頻傳…遭縱火破壞反映民眾憤怒 加州議員促加強監管

在大型科技公司自駕車傳出一連串安全事件後，加州議員和工會今天聯合敦促加強監管自駕車輛，特別是自駕卡車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。