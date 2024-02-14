拜登上TikTok打選戰 挨批雙標

美國總統拜登的競選團隊十一日在熱門短影音應用程式TikTok設立官方帳號，至十二日晚間已張貼四支影片，內容包括拜登針對熱門話題搞笑自嘲及抨擊對手川普；不過，大陸人氣社交網站TikTok已被美國聯邦政府和多個州以危害國家安全為由下令禁止在官方設備上使用，拜登此舉明顯與政府政策不符，引來各界批評。

法新社報導，拜登TikTok帳號上傳的第一段影片是八十一歲的拜登「快問快答」，分享從政治到十一日登場的職業美式足球聯盟「超級盃」等廣泛話題。影片中拜登被問及比較偏好「超級盃」球賽本身或是歌手亞瑟小子的中場表演？拜登選擇了「球賽」。

此外，影片內的問題也包含近來傳得沸沸揚揚的「泰勒絲政治陰謀論」。拜登在影片中被問及他是否秘密操縱球賽，藉著泰勒絲名氣幫自己宣傳？拜登開玩笑回應：「如果我告訴你，我就會惹上麻煩。」影片結尾，拜登被問及他偏好「自己還是川普？」拜登笑著說：「開什麼玩笑？我當然支持拜登。」

這個帳號很快又貼出多段影片，包括拜登拿自己的年齡自嘲，抨擊川普對墮胎權的主張，並批評川普「鼓勵」俄國攻擊軍費未達標的北約盟國。

然而，拜登已在二○二二年底親筆簽署國會通過的法案，禁止政府裝置使用TikTok，如今拜登自己卻開設帳戶利用TikTok打選戰、拉攏年輕選民，被認為是雙重標準。

聯邦參議院情報委員會主席、民主黨參議員華納十二日表示，他擔憂拜登此舉有國家安全隱患。

他在一場活動的場邊表示：「印度已禁止使用TikTok，我認為我們仍須設法跟進。我有點擔心（拜登團隊此舉）會傳達出混淆訊息。」

一些共和黨國會議員也以國家安全為由，批評拜登競選團隊使用TikTok。

共和黨參議員霍利說，拜登此舉顯示他很絕望，「這傳達了什麼訊息？他並不關心美國安全或中國的間諜活動」。

除了美國，加拿大、英國、紐西蘭、澳洲等分享情報的「五眼聯盟」成員，都已禁止政府裝置使用TikTok。這些國家憂心，TikTok母公司是中國的「字節跳動」，用戶資料等訊息可能落入北京政府手中。

白宮國家安全會議發言人柯比表示：「從（國安會）觀點來看，關於國安疑慮、對於政府裝置使用TikTok的關切，一切都沒改變，這項政策仍在執行。」

拜登開設的TikTok帳號未久已有逾六萬名粉絲。TikTok上個月告訴美國國會，目前有一點七億美國人使用TikTok，高於一年前的一點五億人。

相對於拜登擁抱TikTok，彭博資訊報導，川普已和幕僚討論，若回鍋白宮準備禁止TikTok。川普二○二○年擔任總統時就已威脅要禁用TikTok。

大陸外交部發言人曾就此事表示，美國一再對有關企業做有罪推定和無理打壓，這是泛化國家安全概念、濫用國家力量打壓別國企業的霸權霸道行徑。美方的所作所為違背民眾意願，也損害美國的信譽。