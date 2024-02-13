美防長又住院 這回火速通報白宮

英國廣播公司（BBC）報導，美國國防部長奧斯丁於美東時間十一日下午二點多，因為「出現緊急膀胱問題」，再度住院。

當日下午四點五十五分五角大廈發出聲明，證實奧斯丁已轉入加護病房「接受支持照護與密切監測」，並委由副防長希克斯暫代職務。

現年七十歲的奧斯丁，去年十二月廿二日接受小型手術治療攝護腺癌後隔天返家，不料今年元旦因噁心和劇烈疼痛等併發症再度住院，並一度住進加護病房。

但後續爆出總統拜登、國會領導人、國安高層到代理他職務的副防長都未在第一時間得知消息，引發國會兩黨一致砲轟。

這次奧斯丁再度住院，立即通知白宮、國會官員、副防長及參謀首長聯席會議主席，並在事發三小時內火速發出聲明稿，避免再因隱瞞住院引發風波。

奧斯丁原定本周前往布魯塞爾參加會議，商討俄烏戰爭相關事宜，目前尚不清楚奧斯丁會住院多久以及是否會影響赴歐行程。