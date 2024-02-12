友台大將…美眾院中國問題特別委員會主席 蓋拉格宣布不競選連任

共和黨籍美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格十日宣布，將不競選連任。華爾街日報同日報導稱他為共和黨明日之星。

據外媒報導，共和黨人一直想彈劾民主黨籍美國國土安全部長馬約卡斯，共和黨掌控的眾院六日表決時卻以二一四票比二一六票未能通過彈劾案。而據美聯社報導，蓋拉格正是反對彈劾的三位黨籍眾議員之一，他也表明拒絕對該案投贊成票，對投票時包圍其議場座位企圖要他改變心意的共和黨籍議會同僚，他仍不為所動。

蓋拉格是眾院首任中國問題特別委員會主席，對中國採強硬路線，對台灣十分友好。

在今年一月賴清德當選總統後，金融時報報導，蓋拉格將在眾院第一個代表團訪台後訪台，而蓋拉格的到訪將格外引起中國關注。

據報導，蓋拉格未對他的訪台計畫，以及是否帶領中國問題特別委員會訪問團訪台發表評論。

卅九歲蓋拉格已四任聯邦眾議員，海軍陸戰隊服役時擔任情報官。他十日聲明，美國憲法起草人並不打算使選舉產生的職位變成終身職。「民選政治從來不應成為一種職業，相信我、國會不是終老所在。因此懷著沉重心情，我決定不競選連任」。

眾院共和黨強硬派議員主導馬約卡斯彈劾案，指控他蓄意並系統性拒絕遵守守護美國邊境法律，有違公眾信任。蓋拉格等三位共和黨同僚六日站在民主黨那邊，讓馬約卡斯逃過一劫。但據紐約時報報導，預料眾院本周會再次試圖彈劾他。

蓋拉格則投書華爾街日報強調，彈劾不僅無法解決美墨邊境問題，還會樹立危險新先例，將用來對付未來的共和黨政府。

蓋拉格是眾院軍委會和情報委員會成員，大部分時間主持中國問題特別委員會。這是負責調查美中關係並制定有助改進與中國競爭能力策略的跨黨派小組。在黨同伐異愈來愈嚴重的美國國會，對中國採取強硬路線是少數獲兩黨支持的政策之一，蓋拉格也由於在該小組與民主黨人合作順利而受讚揚。