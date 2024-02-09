軍機致命事故頻傳…美海軍陸戰隊直升機墜毀 5名軍人皆罹難

美國軍方8日確認，在南加州一場直升機墜毀事故中，5名海軍陸戰隊員遇難。

美國當局表示，一架CH-53E「超級雄馬」直升機於周二晚上在聖地牙哥東部的山區偏遠地帶松谷（Pine Valley）墜毀。

事故處理最新進展

海軍陸戰隊表示，正在進行搜尋墜機受害者遺體的工作，並且已經啟動了調查。

該飛機原計劃從美國內華達州克裡奇空軍基地出發，飛往位於加州聖迭戈縣的米拉馬海軍陸戰隊航空站。

美軍第三海軍陸戰隊航空團指揮官博格舒爾特（Michael Borgschulte）少將在聲明中表示：「我懷著沉重心情和深切的悲傷，宣布失去五名傑出海軍陸戰隊員的消息。」

在一份聲明中，美國總統拜登表示他對這些軍人的喪生感到「心碎」。

拜登說：「我們向他們的家人、他們的中隊和美國海軍陸戰隊表示最深切的哀悼，我們哀悼我們國家最優秀的五位勇士的喪生。」

他說：「今天，當我們哀悼這一深重的損失時，我們紀念他們無私的服務和最後的犧牲，並重申我們對所有服役軍人及其家庭承擔的神聖義務。」

一連串致命事故

過去幾年裡，美國軍用飛機發生了一系列致命事故，包括2022年1月底一架F-35戰機在南中國海域參加軍演時墜毀航母甲板。去年11月末一架V-22魚鷹傾轉旋翼飛機在日本海岸外墜毀，造成8名軍人死亡。

同月早些時候，一架UH-60直升機在地中海的一次訓練演習中墜毀，5名軍人死亡。

另一架魚鷹飛機去年8月份在澳大利亞墜毀並起火，導致3名海軍陸戰隊員死亡。

去年4月份，兩架直升機在從阿拉斯加一個偏遠地區的訓練任務返回時相撞，造成3名士兵死亡。

（路透社、法新社、美聯社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】