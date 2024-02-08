美上訴法院判決 川普無總統豁免權

美國華府特區聯邦上訴法院三名法官組成的合議庭六日一致判決，前總統川普企圖推翻二○二○年大選結果而遭聯邦檢察官起訴，川普並不具有豁免權。這項判決和下級法院先前意見一致，讓開庭審理川普的程序將可繼續進行，但川普料將上訴聯邦最高法院。

川普認為他享有「絕對豁免權」，可豁免他在白宮期間所採取行動的刑責，但上訴法院合議庭一致認為，此一主張「不受先例、歷史或憲法的本文和結構支持」。

去年十二月，聯邦地區法院法官楚坎已駁回川普享有豁免權的主張，表示當過總統不代表終身免入獄。川普不服提起上訴。

上訴法院合議庭三名法官分別是共和黨籍的老布希總統任命的韓德森，以及拜登任命的華裔女法官潘愉、法官柴爾茲；他們在五十七頁的判決書中否決了川普聲稱受到總統豁免權保護的主張。

判決書說，川普卸任後成為普通公民，「身為總統期間任何免遭起訴的行政豁免權，在這起訴訟當中已不再具有保護效力」。

上訴法院宣判後，川普抨擊這是「毀滅國家的判決」，並再次毫無證據的聲稱他面臨的多項刑事起訴，都是現任總痛拜登對他的政治追殺。

川普的律師將提出上訴，法律戰可能一直打到最高法院。川普先前表示，打算要求華府特區聯邦上訴法院全體法官對判決表態，並要求最高法院檢視上訴法院判決結果。

合議庭表明願意等到二月十二日才做出正式裁決，留時間讓川普向最高法院上訴，但不會有華府特區聯邦上訴法院全體法官裁決。最高法院可以決定審理上訴或讓上訴法院的判決成立。

這項判決是川普法律上的挫敗，但已達成他延後審判的目標。華盛頓郵報分析，川普遭到聯邦刑事起訴後，使出各種拖延戰術，設法將審判時程延到今年大選投票日後。分析認為，川普想要力拚回鍋，就能再度享有總統免遭起訴的豁免權，還能任命聽話的司法部長，撤銷聯邦政府對他提起的訴訟。

川普遭控密謀推翻大選一案原本排訂三月四日開庭，但因這項豁免權訴訟上周宣布延後，最新開審日期尚未宣布。