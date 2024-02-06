快訊

獨／27年未調漲！北市動物園門票4月確定調漲「最高百元」

中華電信4G 488不限速吃到飽再現！5招找他「真的成功了」 掀網友照做也過關

出版產值膨風／文策院計算出版營業額驚飆上千億 專家看了算法直搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

川普拒絕與海理辯論 卻向拜登下戰帖 要求立刻單挑

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
如火如荼打總統提名戰的美國前總統川普，先前拒絕和共和黨內任何對手進行辯論，5日卻向總統拜登下戰帖，要求現在、立刻、馬上單挑辯論。取自X
如火如荼打總統提名戰的美國前總統川普，先前拒絕和共和黨內任何對手進行辯論，5日卻向總統拜登下戰帖，要求現在、立刻、馬上單挑辯論。取自X

路透報導，如火如荼打總統提名戰的美國前總統川普，先前拒絕和共和黨內任何對手進行辯論，5日卻向總統拜登下戰帖，要求現在、立刻、馬上單挑辯論。

川普5日接受保守派電台主持人邦奇諾（Dan Bongino）專訪放話，「我現在想要和他辯論，我們應該辯論，我們應該為國家利益辯論」。

同天，拜登出席拉斯維加斯活動被問及川普下戰帖一事，他說：「如果我是他，我也想和我辯論，他沒事可做。」

雖然川普在共和黨提名選舉中以壓倒性優勢領先，有望在11月總統大選再次對決拜登，但他尚未獲得正式提名。

日前黨內競爭對手海理（Nikki Haley）發出辯論挑戰遭川普拒絕，對此海理競選團隊發聲明稱川普「太孬」。

川普下戰帖也反映出他將拜登視為頭號對手。拜登甫於民主黨首場初選南卡站取得勝利，十分有望拿下黨內提名。

川普和拜登在2020年大選曾兩次辯論，第三次辯論因川普得新冠且拒絕視訊辯論而取消。按照慣例，美國總統大選辯論共三場。

大選 川普 拜登

延伸閱讀

拜登假影片流竄 Meta監察委員會籲更新深偽政策

川普剋星？凱普蘭律師迄今唯一2度讓他吃敗仗

川普放話 升級美中貿易戰

更鷹了！川普：如當選 將課徵中國大陸商品60%或更高關稅

相關新聞

川普拒絕與海理辯論 卻向拜登下戰帖 要求立刻單挑

路透報導，如火如荼打總統提名戰的美國前總統川普，先前拒絕和共和黨內任何對手進行辯論，5日卻向總統拜登下戰帖，要求現在、立...

川普剋星？凱普蘭律師迄今唯一2度讓他吃敗仗

前總統川普與專欄女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)的官司兩度敗訴，令川普極其難堪；而協助卡洛爾勝訴的關鍵人物...

加州風暴引發洪災泥流 暴雨創紀錄狂風樹倒釀3死

威力強大的太平洋風暴今天在美國南加州上空停滯，帶來創紀錄的暴雨，引發整個地區多處街道淹水和泥流。已知至少有3人被風吹倒的...

與台洽簽FTA？美眾議員：應與共享思維者談判

美國聯邦眾議員盧卡斯今天談到美台是否應該洽簽自由貿易協定（FTA）時表示，相信國際貿易符合每個人的最大利益，美國應當與所...

美國「銀髮海嘯」來襲 今年每天有1.1萬人滿65歲

2024年將是美國退休人數創紀錄的一年，從現在至12月，平均每天將有1.1萬人慶祝65歲生日。

紐約時報廣場地鐵巡邏機器人遭「撤職」 乘客：只是嚇唬人

曾受到市長亞當斯(Eric Adams)高度推崇的紐約市警局(NYPD)自動安全機器人，上周在時報廣場地鐵站完成了最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。