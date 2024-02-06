川普拒絕與海理辯論 卻向拜登下戰帖 要求立刻單挑

路透報導，如火如荼打總統提名戰的美國前總統川普，先前拒絕和共和黨內任何對手進行辯論，5日卻向總統拜登下戰帖，要求現在、立刻、馬上單挑辯論。

川普5日接受保守派電台主持人邦奇諾（Dan Bongino）專訪放話，「我現在想要和他辯論，我們應該辯論，我們應該為國家利益辯論」。

同天，拜登出席拉斯維加斯活動被問及川普下戰帖一事，他說：「如果我是他，我也想和我辯論，他沒事可做。」

雖然川普在共和黨提名選舉中以壓倒性優勢領先，有望在11月總統大選再次對決拜登，但他尚未獲得正式提名。

日前黨內競爭對手海理（Nikki Haley）發出辯論挑戰遭川普拒絕，對此海理競選團隊發聲明稱川普「太孬」。

川普下戰帖也反映出他將拜登視為頭號對手。拜登甫於民主黨首場初選南卡站取得勝利，十分有望拿下黨內提名。

川普和拜登在2020年大選曾兩次辯論，第三次辯論因川普得新冠且拒絕視訊辯論而取消。按照慣例，美國總統大選辯論共三場。