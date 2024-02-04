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出席美國祈禱早餐會 拜登籲為和平努力：勿將意見不同陣營視為仇敵

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國總統拜登參加國家祈禱早餐會。（Photo from 美國總統拜登臉書）
美國總統拜登參加國家祈禱早餐會。（Photo from 美國總統拜登臉書）

「每個人都是按照上帝的形象所造，在祂眼中都是珍貴的。」美國總統拜登出席2日全國祈禱早餐會時呼籲，國會領導人勿將意見不同的陣營視為仇敵，每個人在上帝眼中都是珍貴的。此外，他期盼放下彼此偏見，為以巴衝突、俄烏戰爭的和平來努力。

為和平禱告

根據《宗教通訊社》報導，美國一年一度全國祈禱早餐會2日於華盛頓國會大廈舉辦，拜登率領國會重要領袖參加，在動盪時期要為國家祝福祈禱。會中，他也特別提及全球衝突的和平，盼實踐信仰帶來更加團結一致。

目前，美國政府由民主黨執政，但眾議院則由共和黨佔多數。拜登於全國祈禱早餐會上，呼籲國會領導人勿將意見不同的陣營視為仇敵，因為「每個人都是按照上帝的形象所造，在祂眼中都是珍貴的。」

拜登在演講中說，「我們很幸運生活在一個可以自由實踐信仰的國家，而在困難時期中，透過相聚在一起，祈禱可以帶來國家和彼此之間的成長。」同時，他也為以巴衝突、俄烏戰爭下的和平，以及敘利亞邊境喪生的三名美國軍人祈禱，並將反對種族間的仇恨視為一種「使命」。

去年演講促進團結

自前美國總統艾森豪時期以來，每一任美國總統都會參加一年一度的祈禱早餐會，而該活動由非營利國家祈禱早餐基金會舉辦，並邀請各界不同信仰人士參加。今年，早餐會在烏克蘭、加薩衝突等多重背景下舉行。

根據《美國之音》報導，去年祈禱早餐會中，拜登演講重點是要促進團結，並提及流行病、槍支暴力、警察暴行和氣候變遷所奪走的性命。

如今，拜登曾在競選活動中表示，對於這次祈禱早餐會的期盼，是彼此之間能夠再次見面，即使會有爭吵，但隨後仍然一起享用餐點。

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