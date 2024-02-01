影／美滑雪勝地驚傳「遊客高空墜地」 目擊者批：巡邏隊經驗不足

美國滑雪勝地「猛獁山滑雪區」（Mammoth Mountain），上週六（1/27）驚傳有一名16歲少女從9公尺高的吊椅纜車掉下來，更有一名目擊者指控，儘管現場有工作人員緊急拉開安全網，卻仍讓女孩重重摔到地面上。

據外媒《Daily Mail》報導，位於美國的「猛獁山滑雪區」是加州最高、雪量最多的滑雪場，滑雪季通常會從11月初開放至隔年5月，豐富的地形也吸引許多滑雪愛好者挑戰。

不過，上週六卻驚傳有一名16歲少女從滑雪場內的高山吊椅纜車摔落。園區說明，當纜車開始上升時，這位女遊客由於不明原因並未坐穩，因此從纜車上滑落。事發當下，纜車上其他遊客趕緊抓住女孩，避免少女墜落，工作人員接獲消息，也立刻趕往現場，並拉開安全網試圖接住女遊客。

最後少女從同伴手中滑落，跌至安全網內，並被送往附近醫院進行評估。然而，有一名目擊者指控，當時他的父親和朋友一看到女孩沒有坐穩，便立即大喊「停止」，但操作人員卻花了將近1分鐘才停下纜車，讓纜車上升至三層樓高。

目擊者透露，後來底下的工作人員請女遊客往下跳，卻仍讓對方重重摔到地面上，他更聽到有滑雪巡邏隊說「自己從來沒做過相關防護措施」，讓目擊者忍不住怒批「居然對此緊急狀況如此沒有經驗，猛獁需要做得更好！」