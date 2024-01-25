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川普上台將考驗歐美關係 德國、歐洲做好準備了嗎？

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美國前總統川普。 圖／法新社
美國前總統川普。 圖／法新社

川普贏得共和黨在新罕布什爾州的初選。由此，11月出現拜登對陣川普的可能性再次增加。民意調查顯示，川普的確可能重掌白宮。而《紐約時報》在達沃斯同政界和商界代表的對話中也得到這樣的印象，世界精英已預計川普會獲勝。對歐洲的許多人來說，這將是驚悚的一幕。

歐洲央行行長拉加德在與法國電視台的采訪中表示，如果川普勝選，將對歐洲構成明確的威脅。比利時總理德克羅1月中旬在歐洲議會的演說中警告，如果美國第一2024年再次回來，歐洲將前所未有的孤立。瑞典前首相比爾特在智庫歐洲外交關係委員會的一份論文中預計，川普勝選會帶來廣泛的全球性後果。美國會放棄氣候保護政策，擴大對化石燃料的投資。北約--最好的情況下--會停滯。川普可能會和伙伴普亭和歐爾班會晤。貿易戰會加劇。

加強軍事和經濟能力

那麼，如何為川普重返做準備呢？柏林馬歇爾基金會辦公室主任大衛-魏爾普（Sudha David-Wilp）表示，在軍事上，歐洲必須強大起來，必須能處理周邊鄰國的安全問題。在經濟上，歐洲要做好準備應對可能的貿易保護措施。該基金會也受到美國政府、德國政府和歐委會的資助。

德國在野黨聯盟黨議會黨團外交政策發言人哈爾特（Jürgen Hardt）擔心，德國並未對川普再次當選做好準備。我們過去三年沒有為拜登提供的支持，來證明他與歐洲合作的風格比川普的對抗風格更成功。我們既沒有嘗試共同制定對華戰略，也沒有堅持防禦開支的約定。在烏克蘭戰爭的壓力下才有所變化。

恰恰在烏克蘭戰爭的議題上有不少擔心。川普對此發出矛盾的聲調。他曾說過，當總統後要在一天之內結束烏克蘭戰爭。他也威脅會全面暫停對烏援助。與此同時，他又宣布會為基輔提供前所未有的幫助。

大衛-魏爾普則指出，在美國對烏克蘭有跨黨派的支持--即便眾議院共和黨人的熱情在降溫。與此同時，大衛-魏爾普也指出：無論11月誰勝選，我想大多數美國人認為，在對烏軍事援助和重建方面，歐洲應承擔更大的負擔。因為烏克蘭在歐洲大陸上。

與北約的困難關係

歐洲各國也擔心川普與北約的關係。川普上次任期內，差點要退出北約。歐盟內部市場專員布雷頓說，川普當總統時曾向歐委會主席馮德萊恩表示，如果歐洲受到攻擊，我們不會來幫助你們。今年1月在問及如果勝選他是否會為歐洲的北約伙伴提供軍事支持時，他說：這取決於他們怎麼對待我們。你可以這麼看，北約利用了我們的國家。歐洲國家從中得到好處。

美國問題專家布拉莫（Josef Braml）認為：川普視歐洲為敵對者，它們比中國人還糟糕，這是他的聲調。布拉莫表示，歐洲必須更團結。但如何應對歐洲內部的分歧呢？布拉莫認為，錢是解決問題的辦法：格局要大一些，歐洲應共同舉債，為各國提供有條件的資金支持。

對核保護傘的擔憂

布拉莫認為，歐盟如果共同舉債，就可以有自己的防禦。目前我們購買美國的F35戰鬥機，以便繼續享有核保護傘。然而如果川普入主白宮，這又有什麼用呢？我們應當現在就做準備，與法國、波蘭達成廣泛的軍事和經濟合作，也爭取其它歐洲國家的參與。

基民盟政治家哈爾特認為，川普上台後會撤回對歐洲的核保護傘，這是不現實的。因為沒有人希望再次出現核軍備競賽。但如果美國收回核保護傘，那麼，歐洲國家就必須考慮擴建或建立核武庫。哈爾特認為，目前法國和英國的核武庫是不足的，無法與美國的核能力相提並論。他估計，歐洲最終需要為此提供更大的財政開支。

無論如何，川普如果再次當選，將對跨大西洋關係構成檢驗，也考驗著歐洲的團結。

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