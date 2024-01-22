把海理認成裴洛西 川普遭諷太老

美國前總統、共和黨總統提名初選領頭羊川普日前在新罕布什爾州造勢活動上，不止一次將初選對手、他總統任內的駐聯合國大使海理，錯當成民主黨籍前聯邦眾議院議長裴洛西，還批海理未能阻止二○二一年一月六日國會山莊暴動。這也讓海理「撿到槍」，廿日在新州造勢活動影射川普心智狀態已不適任總統。

七十七歲的川普十九日在新州首府康科德造勢活動，一再提及海理應該為前述暴動負責，指稱她當時「主管維安」，卻拒絕政府提供支援，還銷毀所有證據。但她當年既未擔任公職，也不在眾院服務，當時裴洛西才是眾院龍頭。

五十二歲的海理質疑，川普競選團隊事後雖澄清是他搞糊塗、是「講別的事」，但川普曾多次在提及該暴動時講到她，「我是擔心，我不是在詆毀他，但總統職位伴隨的壓力，我們不能有另一個我們需質疑心智狀態是否健全的人（亦即民主黨籍總統拜登及川普）」。她也舉自己父母為例，「當看到他們到達一定年紀，就有衰老」。

對此，川普廿日晚間在新州曼徹斯特造勢活動回應說，自己做過認知能力檢測、表現優異，自評其現在的心智狀態更勝廿五年前。川普當晚還邀海理老家南卡羅來納州現任州長麥馬斯特等多位共和黨籍高官站台，聲稱幾乎所有南卡政界人士都挺他，擺明給曾任該州州長的海理難堪。

新州初選預定廿三日舉行。川普十九日在康科德造勢活動就點名海理「不是當總統的料」，代表可能不會選她當副手。川普還極力貶低海理，宣稱自己非常了解她，知道她不夠堅強、聰明而且沒有很多人尊重她，無從承擔總統大任，無力與中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭打交道。

川普以壓倒性差距贏得十五日率先登場的愛荷華州初選，海理只是「海老三」。但新州已傳出有反川普選民呼籲力保海理，不願川普又代表共和黨角逐總統。有選民直言，不是真想支持海理，但不樂見川普贏得新州，因此將投給她，屬於策略性投票。

不僅部分選民不欲川普重返白宮，烏克蘭總統澤倫斯基亦在英國公視「第四頻道」十九日播出的專訪坦言，針對川普回鍋總統後的可能做法感到「有點緊張」。川普曾宣稱廿四小時內就能夠結束烏俄戰爭的說法「非常危險」，川普設想的談判解方恐涉及基輔要對莫斯科做出重大讓步。