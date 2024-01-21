誰將參選？關鍵州有哪些？關於2024美國總統大選需要知道的幾件事

2024年11月美國將舉行總統大選。共和黨總統候選人中的領軍人物是77歲的美國前總統川普，他此前剛剛以壓倒性得票數贏得艾奧瓦州的黨內初選。但與此同時，川普正面臨一系列聯邦和州的刑事訴訟案，除了性侵案外，他也被指控試圖推翻2020年總統大選結果。

而81歲的現任美國總統拜登是民主黨的推定提名人。若拜登勝選並迎來第二次四年任期，他將成為美國史上年紀最大的總統。

有意角逐2024總統大選的共和黨候選人有哪些？

川普在共和黨參選者中佔據主導地位，該黨極力避免批評他與2020年大選有關的行為，擔心流失他的死忠支持者。其中有許多支持者仍相信川普「選舉勝利被偷走」的說辭。

川普的黨內競爭對手佛羅裡達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）及美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）都認為，川普面臨的官司將阻礙他在大選中與拜登一決高下。

德桑蒂斯一度被視為最有可能阻止川普獲得提名的候選人，但盡管擁有龐大競選資金，他的競選活動自5月開打以來一直不盡如人意。在艾奧瓦州的黨內初選中，他以極大的差距落後川普，暫居第二。

黑利在辯論中表現出色取得了一些勢頭。根據民調，她和德桑蒂斯在全國範圍內基本上打成平手。但在艾奧瓦州黨內初選期間，黑利為電視廣告投入最多資金，最終只取得第三的成績。

全國民調顯示，在一對一對決中，川普略勝拜登一籌，選民對拜登的年齡有所遲疑，而在就業增長、基礎設施投資和去年通脹達到頂峰後緩慢緩解的情況下，民眾仍擔心拜登對經濟的應對措施。

川普目前正面臨聯邦和州法院的四起案件起訴，分別指控他試圖破壞2020年大選、不當處理機密文件以及卷入涉及情色女星的封口費事件。

川普堅稱自己無罪，並辯稱對他的起訴是出於政治動機，拜登政府和其他檢察官否認了這一說法。這些案件的審理日程給川普的競選活動構成阻礙。

科羅拉多最高法院於12月19日裁定，川普因違反美國憲法第14修正案條款被禁止出現在該州的共和黨初選選票上。該判決僅適用於科羅拉多州，但可能會使其他州的法院也做出類似判決。美國最高法院已同意審理川普的上訴。

誰是民主黨參選人？

雖然選民可能興致缺缺，但民主黨領袖和主要贊助者都支持拜登及其副手哈裡斯。

明尼蘇達州一位岌岌無名的美國國會議員菲利普斯（Dean Phillips）10月宣布，他將發起一場幾乎沒有希望的挑戰，因為他認為拜登無法贏得第二個任期。自助出版作家兼演講家威廉姆森（Marianne Williamson）也加入總統競選挑戰拜登。

拜登競選連任的籌碼在於他在擺脫新冠疫情後對經濟的管理，以及他所謂的「為美國魂而戰」，即同與川普結盟的共和黨人的鬥爭。

在拜登的執政下，美國失業率降至歷史低點，國內生產總值增長速度超過預期，工資水平也有所提升。然而，通貨膨脹率在去年飆升，雖然最近幾個月有所緩解，但選民們仍對食品、燃料、汽車和住房等價格居高不下感到擔憂。

如果川普獲得共和黨提名，拜登的競選活動很可能會聚焦於警告選民川普對美國民主構成的致命威脅。

還有誰參選？

美國著名政治家族後裔、反疫苗活動人士小羅伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）則發起獨立競選，而非挑戰拜登在民主黨內的提名。

對於那些對拜登與川普再次對決不感興趣的共和黨和民主黨選民而言，肯尼迪表現出一定的吸引力。

活動家韋斯特（Cornel West）也表示將以獨立候選人身份參選，前總統候選人吉爾·斯坦（Jill Stein）則表示將尋求綠黨提名。這些候選人所面臨的挑戰將是如何獲得足夠的支持，爭取明年能夠登上所有50個州的選票。

2024年初選何時舉行？

共和黨1月15日在艾奧瓦州舉行了首場黨內初戰，接下來是1月23日新罕布什爾州初選，隨後是內華達州、南卡羅來納州和密歇根州。

民主黨則計劃2月在南卡羅來納州舉行首次全面初選。

3月5日是「超級星期二」，屆時候選人將爭奪參加全國代表大會的代表席位。各黨將在2024年夏季提名獲得最多承諾代表席位的候選人。

共和黨將在威斯康星州密爾沃基舉行黨代會，民主黨則在芝加哥。

2024年美國大選將於11月5日舉行。

主要議題有哪些？

墮胎：

民主黨人計劃將墮胎議題作為2024年競選活動的核心。民意調查顯示，絕大多數美國人不贊成嚴格限制生育權。支持墮胎權的人比反對者更關注這個議題。民主黨希望，對於生育權受威脅的擔憂將刺激數百萬婦女和無黨派選民投票支持他們。

自2022年美國最高法院推翻了具有裡程碑意義的1973年羅訴韋德案裁決，終止對墮胎的憲法保護以來，共和黨在這一問題上出現了分歧。一些黨內高層擔心該黨在州級的限制措施方面走得太遠。

經濟：

拜登政府試圖向美國人保證經濟狀況良好，通貨膨脹放緩，失業率處於半世紀以來最低水平。

共和黨人表示將削減聯邦支出，認為這是導致通貨膨脹並引發消費價格飆升的原因，同時縮減聯邦法規並降低稅收。

民主黨辯稱經濟狀況良好，工資上漲，對基礎設施的投資正創造長期的就業增長。

但選民仍持懷疑態度。路透社/益普索去年9月的一項民意調查顯示，2020年支持拜登的選民中，27%的人表示其經濟狀況比新冠疫情前「更差」，28%的人表示「更好」，42%的人認為「差不多」。

移民：

自2021年上任以來，拜登一直努力應對數量創紀錄的非法穿越美墨邊境移民問題。此問題導致美墨邊境以及移民前往的城市（如紐約和芝加哥）的資源緊張。

川普等共和黨候選人指責拜登推翻了川普時代更具限制性的政策，並承諾加強邊境安全。

一些民主黨人則批評拜登采取川普式的執法措施來減少非法越境，而白宮堅稱正通過為移民提供合法入境的新途徑，以建立更加人道和有序的系統。

犯罪率：

暴力犯罪大多數已回落到新冠疫情和種族問題前的水平。即便如此，兩黨選民仍對此表示擔憂，在路透社/益普索12月份的一項民意調查中，88%的受訪者表示，該議題將是決定誰能獲得他們手中選票的重要問題。

外交政策：

中國已成為競選活動中的外交政策議題，共和黨認為這個亞洲大國對國家安全、美國企業利益和台灣獨立構成日益嚴重的威脅。

拜登政府表示，希望與中國的關系「去風險化」而非「脫鉤」，並努力防止全球第一和第二大經濟體之間的競爭升級為衝突。

烏克蘭是另一個主要議題，也使得共和黨陣營出現分裂。川普和德桑蒂斯認為拜登在俄烏戰爭中對烏克蘭的支持分散了美國的注意力，使其無法為可能為與中國的對抗做准備。黑利表示，美國必須繼續支持烏克蘭。

以色列與恐怖組織哈馬斯之間爆發的暴力衝突給選戰帶來了兩極分化的新問題。拜登堅定支持以色列，但許多民主黨人對哈馬斯控制的加沙地帶日益嚴重的人道主義危機表示擔憂。共和黨也支持以色列，並以這場衝突為由，要求加強美墨邊境管控。

2024年大選的關鍵州有哪些？

兩黨都將選擇在中西部舉行黨代會，充分說明了他們對密歇根州、賓夕法尼亞州和威斯康星州的重視。上述三州在2016年都支持了川普，但在2020年轉向拜登。

亞利桑那州、佐治亞州和內華達州也被證明是競爭激烈的地區，擁有不斷增長的人口，可能會決定下屆大選的走向。2024年美國大選的另一個關鍵戰場可能是北卡羅來納州，該州的選民日益多元。

（路透社）

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