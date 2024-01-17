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77歲川普健康狀況罕受關注！醫生警告：滿臉倦容、路也走不穩

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
積極角逐大位的美國前總統川普近期似乎氣色不佳。美聯社
積極角逐大位的美國前總統川普近期似乎氣色不佳。美聯社

儘管美國前總統川普15日晚間在愛荷華州共和黨總統初選取得勝利，但醫生警告，現年77歲的川普近幾個月來看起來一臉倦容、氣色不佳且走路不穩。

每日郵報報導，爆點十足的川普平時總是充滿活力與魅力，但13日晚間結束整日的競選活動後，走進愛荷華州首都狄蒙一家飯店時，他顯得異常虛弱且腳步蹣跚。

紐約知名內科醫師費舍爾（Stuart Fischer）向每日郵報指出，「我從未在他身上看過這種情況。走路是一個問題，但平衡是另一個問題。他看起來有點像在海上的一艘船上。」

針對川普15日晚間發表的勝選演說，有評論員認為，川普沒有以往那麼活力旺盛，聲音也更低沉。

報導指出，他的第三度總統大選競選活動失誤頻頻，像是將歐巴馬當成現任總統，以及講錯他演講時所在的城市名等。

加州大學洛杉磯分校神經學家沃塞爾（Keith Vossel）表示，在緊張的競選日盛和日益嚴重的法律糾紛中，川普看起來「累壞了」，「代表他正在老化，我認為這是最友善的說法」，但說「沒看到（川普）有任何神經方面的問題」。

不少評論員、政客，甚至川普任內的白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）都表示，近幾個月來川普的舉止明顯變得更疲倦。

許多人還聲稱，川普的體格最近顯得更瘦，臉也更憔悴。有傳言稱川普藉由Ozempic和Wegovy等暢銷減肥藥減肥。

沃塞爾過去經常批評川普的飲食和睡眠習慣，說「你無法欺騙大自然。如果你沒有健康的生活，或者你不幸罹患其中一種多重慢性疾病。你會老得更快，然後簾幕將會落下。」

川普

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