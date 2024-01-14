墨西哥黑幫橫行 災區重建趁火打劫

墨西哥黑幫嚴重，當地遭遇風災後甚至變本加厲，連軍隊都難控制秩序！墨西哥海灣大城阿卡普科自從10月底受到颶風侵襲後，當地災後重建便因為經費與黑幫橫行而難施展，即使政府派遣2.5萬名軍隊進駐，街頭搶劫仍防不勝防。墨西哥長期以來就黑幫橫行，並發展毒品貿易，政府很難完全根除。

軍隊壓不住黑幫

根據《美聯社》13日報導，阿卡普科旅遊部門官員席德尼表示，城市在10月底被颶風侵襲後，幫派分子的勢力就因為狀況混亂而擴大，光天化日下都敢搶劫，導致城市內90%的大眾運輸停擺，如果狀況繼續惡化下去，所有商店都可能要強制關門，避免黑幫目無法紀的搶劫。

阿卡普科的經濟大多依靠觀光，颶風讓城市很多旅館都毀損，雖然目前已修復4500個房間，但政府又額外找3千名工人協助城市重建，因此讓很多旅館也不能對觀光客開放。雖然當地政府協助均對設立30多個半軍事的據點，並派遣2.5萬名國民衛隊進駐，但暴力肆虐的狀況仍無法有效改善。

政府被黑幫滲透

《ABC新聞網》提到，近日黑幫對私家車的攻擊頻率也逐漸上升，1天至少會有3台車出現被焚燒的狀況，當地黑幫會像旅遊業司機索取保護費，若不願聽話繳錢就直接燒車，加上風災後的重建仍遙遙無期，當地陷入一片混亂的狀態。

《紐約時報》提到，墨西哥長期以來黑幫、毒梟橫行，政府雖說要打擊黑幫但始終力不從心，甚至還有很多警察會與黑幫勾結，例如2014年有警察將載滿43位學童的校車攔停後，居然將這些小孩交給毒梟。許多官員也會與黑幫勾結，進而獲取暴利，也讓墨西哥的幫派問題很難改善。

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