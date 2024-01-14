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美氣候特使柯瑞請辭 有望投入拜登選戰操刀氣候政績

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
華盛頓郵報報導，美國氣候特使柯瑞(右)10日在白宮會議上知會總統拜登(左)，他即將辭去氣候特使一職。美聯社
華盛頓郵報報導，美國氣候特使柯瑞(右)10日在白宮會議上知會總統拜登(左)，他即將辭去氣候特使一職。美聯社

華盛頓郵報報導，外傳美國氣候特使柯瑞（John F. Kerry）最快將在2月底卸下幕僚身分，並加入總統選戰團隊操刀拜登在執政期間的氣候政績。

一名知情人士透露，氣候特使柯瑞10日在白宮會議上知會總統拜登即將辭去氣候特使一職。

一名熟悉內情的人士稱，柯瑞有望以非正式身分加入拜登選戰團隊，屆時將負責宣傳拜登執政時在氣候方面的政績。

目前尚不清楚接替人選及具體去職時程，對此知情人士表示時間點大概落在2月底或4月底。柯瑞預計2月中旬出席慕尼黑安全會議。

上個月在杜拜舉行的聯合國氣候峰會期間，正式邁入80歲的柯瑞首度達成逐步淘汰化石燃料協議，堪稱氣候行動中的一大里程碑。

柯瑞曾任歐巴馬政府時期國務卿及麻州參議員，成為拜登政府氣候特使後一直是美中重啟氣候對話的關鍵角色，且和近日因健康因素卸任的中國氣候變化事務特使的解振華一直保持緊密關係。

拜登 團隊 華盛頓郵報

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