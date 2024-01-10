「遊隼號」故障受損 美登月受挫

美國月球登陸器「遊隼號」（Peregrine）八日雖成功升空，但登陸器隨後在太空傳出發生故障，燃料「嚴重流失」，導致這趟歷史性民間登月任務幾乎確定的失敗，對美國五十年來首度將機器人送上月球的希望造成重大打擊。

法新社報導，「聯合發射同盟」的「火神號」火箭八日將太空機器人公司Astrobotic的遊隼號登陸器發射升空，登陸器也成功自發射載具脫離。這是火神號火箭的處女航。

不過，數小時後，Astrobotic開始通報技術問題，先是推進系統故障，導致無法讓安裝於遊隼號頂部的太陽能板朝向太陽，充飽電池電力。雖然工程師想到變通辦法，讓遊隼號朝著正確方向傾斜以維持電力，但Astrobotic在社群媒體Ｘ上表示，同樣的故障問題似乎導致「推進劑嚴重流失」。

Astrobotic表示，估計還剩下可供飛行約四十小時的燃料，之後遊隼號會開始「不受控制地翻滾」，「當前目標是在遊隼號無法維持指向太陽的位置繼而失去動力之前，盡可能讓遊隼號接近月球」。

Astrobotic稍早發布的影像顯示，遊隼號外層嚴重受損，稱這是推進系統異常的證據，但沒有進一步解釋。遊隼號原本預定抵達月球繞行軌道數周，於二月廿三日降落在稱為「黏性灣」的中緯度地區。

目前只有少數國家成功登陸月球，第一個是一九六六年登月的蘇聯，再來是美國，美國仍是目前唯一將人類送上月球的國家。

路透報導，四名熟悉美國太空總署計畫的消息人士說，太空總署將推遲後續數趟月球任務，因為打算用來登月的太空載具出現技術障礙。