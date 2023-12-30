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全美第2州 緬因州禁川普參選

聯合報／ 記者顏伶如、陳曉慈／綜合報導
緬因州選務官員也引用憲法第14修正案，宣布川普不得參加該州總統初選，成為第二個排除川普參選權的州。（美聯社）
緬因州選務官員也引用憲法第14修正案，宣布川普不得參加該州總統初選，成為第二個排除川普參選權的州。（美聯社）

緬因州民主黨籍州務卿貝勞斯廿八日援引憲法第十四修正案第三條，以涉及參與叛亂為由，禁止前總統川普參與該州初選，成為繼科羅拉多州後第二個禁止川普初選的州。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿九日報導，川普參選資格爭議已引發美國前所未見的政治、選舉和憲法混亂，並恐加劇美國社會分裂。

貝勞斯判定，川普因參與二○二一年一月六日國會山莊暴動案，不得再競選總統，是第一個由選務官員片面禁止川普參與初選的州。

美國憲法第十四修正案第三條禁止「曾依憲法宣誓就職卻參與叛亂者」服公職，該修正案於南北戰爭結束三年後、一八六八年通過，旨在阻止戰敗的南方陣營成員參政，但在當代鮮少被引用。

緬因州雖只有四張選舉人票，卻是全美唯二選舉人票並非「普選票贏者全拿」、而是可依得票分拆的州。若不讓川普出現在緬因州選票上，恐對選情產生重大影響。

科州最高法院十九日才做出史無前例裁定，禁止川普參與該州初選。川普陣營已表示將上訴聯邦最高法院；聯邦最高法院的裁決結果將適用於所有州。

聯邦最高法院雖無義務審視科州最高法院裁決，但恐被迫介入，因事涉下級法院間的釋憲爭議。

明尼蘇達州和密西根州最高法院日前都裁准川普初選；加州州務卿廿八日裁准川普參選，並表示將由法院來裁決相關選舉疑慮；俄勒岡州最高法院則正審理相關案件。

聯邦最高法院將面臨兩大問題：憲法第十四修正案第三條是否適用於總統，以及各州能否在未提供正當程序下，直接判定候選人參與叛亂。

川普 最高法院

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