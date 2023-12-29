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惡毒母偽造女兒病情行騙！她不堪受虐狠心弒母入獄 今獲釋預告必做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
8年前美國弒母案女嫌吉普賽（左）於28日獲釋，預告出獄後的首要任務是去見自己的偶像泰勒絲（右）。圖片來源/X「@PopCrave」
8年前美國弒母案女嫌吉普賽（左）於28日獲釋，預告出獄後的首要任務是去見自己的偶像泰勒絲（右）。圖片來源/X「@PopCrave

2015年，美國曾發生一起轟動社會的「弒母謀殺案」。當時23歲的吉普賽蘿絲（Gypsy Rose），出生後便被母親迪迪布朗夏爾（Dee Dee Blanchard）塑造為「身患絕症」的形象，並藉此行騙，吉普賽因不堪長期受母親虐待，從而教唆男友將母親殺害。吉普賽入獄服刑8年後，本月於當地時間28日假釋出獄，她並表示第一件事就是要去見自己的偶像泰勒絲（Taylor Swift）。

綜合《每日郵報》、《BBC》等外媒報導，母親迪迪在吉普賽3個月大時開始捏造女兒病情，包括視力障礙、癲癇、肌肉萎縮症，以及白血病等疾病，使吉普賽被迫戴上呼吸器、坐輪椅生活，且迪迪為了模仿病容，還剃掉吉普賽的頭髮並切除唾液腺，她甚至被指控讓吉普賽服用藥物達到「流口水」的效果。而在沒生病的情況下，吉普賽仍經常就診，服用的藥物也對她的身體造成嚴重損害。

迪迪依靠著對吉普賽的折磨，騙取各界善款，而隨著年齡增長，迪迪的行為讓吉普賽越加無法忍受，因此在和當時男友結識後便坦白一切，並表示「想擺脫母親的控制」，男友在吉普賽的教唆下持刀將迪迪殺害。事後經法院審判，吉普賽被判處10年有期徒刑，男友則被處以無期徒刑且不得假釋。

吉普賽入獄期間，接受許多媒體採訪，吉普賽將自己的故事寫成回憶錄即將出版成冊，此外，本案也被翻拍成紀錄片、電視劇，廣受大眾關注。而日前吉普賽受訪時表示，她最艱難的時候，是泰勒絲的歌曲陪她度過困難的時光，並教會自己女性能有多強大，因此在出獄後的首要任務便是去見偶像泰勒絲。

美國 BBC 紀錄片 泰勒絲 詐騙

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