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男指自家狗「什麼都不會」下手勒死丟垃圾桶 牠命大幸運獲救

聯合新聞網／ 綜合報導
狗狗賽拉被發現時模樣十分可憐，甚至差點沒命。圖擷自每日郵報
狗狗賽拉被發現時模樣十分可憐，甚至差點沒命。圖擷自每日郵報

美國佛州一名男子認為自家的狗「除了睡覺什麼也不會」，決定自己親手將牠「安樂死」。但是該男所謂的「安樂死」手法，卻是把狗狗帶到野外，用遛狗繩勒住狗狗的脖子，再把牠裝進塑膠袋裡丟掉。幸好狗狗大難不死，被發現後送往獸醫診所搶救，現在已經恢復健康，正等待愛狗人士領養。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於12月14日，遭虐待的西施犬賽拉（Xyla）其實本來是兇手貝爾曼（Anthony Bellman）的岳母的寵物

報導指出，貝爾曼的岳母在兩年前去世以後，西施犬賽拉就和貝爾曼及他的妻子同住。貝爾曼聲稱這隻狗已經無法控制小便，而且「除了睡覺什麼也不會」，所以妻子便要他帶狗去安樂死。

不過貝爾曼並沒有將狗狗帶到獸醫診所安樂死，而是選擇自己處理。他向警方供稱，自己把狗帶到野外以後，用遛狗繩勒住牠的脖子想把牠勒死，等到他覺得狗狗已經斷氣以後，就把狗放進黑色垃圾袋裡，並丟在一家商店後面的垃圾桶。

兩個小時後店主倒垃圾時聽見垃圾桶裡傳出聲響，仔細一看發現賽拉被裝在垃圾袋裡面，不過還在呼吸，於是趕緊把牠送往附近的獸醫診所治療。現在這隻狗狗已經恢復良好，被當地警察局局長馬賽羅（Carmine Marceno）暫時收養照顧。

賽拉獲救以後暫時跟警察局長同住，受到無微不至的照顧。圖擷自每日郵報
賽拉獲救以後暫時跟警察局長同住，受到無微不至的照顧。圖擷自每日郵報

愛狗的警察局長為牠穿上聖誕節的衣服，讓牠自由地在警長辦公室跑來跑去。現在警方正在為賽拉尋找適合的主人，而原本的主人貝爾曼則因虐狗面臨5年刑期，並要繳交1萬美元（約31萬台幣）罰款。

寵物 虐狗 美國

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