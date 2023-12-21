拜登和川普都沒吸引力 美獨立候選人小甘迺迪異軍突起

美國昆尼皮克大學（Quinnipiac University）12月14至18日進行的最新民調發現，如果總統大選由拜登和川普對決，兩人支持率分別是47%和46%，不相上下，但如果選票上有三位候選人，10月份退出民主黨以獨立人士身份參選的小甘迺迪異軍突起，獲得22%的支持率，拜登剩38%，川普剩35%。

在選民對這次大選有限的選擇感到不滿之際，現年69歲的小甘迺迪收獲顯著的支持，他在各個議題的立場與兩黨意識形態都不完全一致。他主張減少軍費開支以及美國對烏克蘭等外國戰爭的參與，以便將更多資源用於解決國內問題。

昆尼皮克大學的調查透過手機和固定電話訪調全美1,647名登記選民。誤差為正負2.4個百分點。

儘管人氣高，但相對於民主和共和兩黨提名人選能直接取得總統候選人資格，小甘迺迪想被印上選票，必須依據各州規定，在不同的截止期限之前提交選民連署的請願書，根據CBS News報導，他目前還在努力搜集簽名以登上全美50州的選票，前頭仍有重重障礙且花費甚鉅。