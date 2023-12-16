連人帶床被龍捲風吹走！4個月大男嬰奇蹟倖存 母親不敢置信

美國田納西州近來遭遇嚴重龍捲風侵襲，22歲女子摩爾（Sydney Moore）親眼目睹自己4個月大的兒子被捲走，所幸最後在一棵倒下的樹上倖存，讓摩爾直呼這是「上帝的恩典」。

BBC報導，摩爾透露，她和男友一起住在移動房屋內，兩人育有1歲長子普林斯頓（Princeton）和4個月大的幼子洛德（Lord），9日龍捲風來襲時直接吹翻屋頂，雖然男友立即跑過去抓住嬰兒搖籃，但搖籃被狂風旋轉幾圈後整個被吹走，而她只能緊緊抱著身邊的普林斯頓。

摩爾說，龍捲風過後，她就和男友在傾盆大雨中到處尋找洛德的下落，結果在倒塌樹木上看到了嬰兒搖籃，跑過去一看驚喜發現洛德還活著，而且只有輕微的割傷和擦傷，直嘆根本是「上帝的恩典」，但摩爾的男友傷勢比較嚴重，手臂和肩膀都骨折。

摩爾的姊妹在集資網站GoFundMe創立募款頁面，透露摩爾一家人的房屋和車子都在風災中損毀，希望能有一筆善款幫助摩爾度過難關，目前已累積逾6萬美元（約新台幣180萬元）。