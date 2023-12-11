未譴責反猶挨轟 賓大校長請辭

紐約時報報導，美國常春藤名校賓州大學校長馬季爾日前在國會聽證會就反猶言論給出爭議回覆，未回答呼籲屠殺猶太人的學生是否應受到懲罰，遭贊助者和政界連日批評施壓，事件延燒四天後，馬季爾於九日宣布請辭，成為美國首位因反猶言論爭議辭職的大學校長，賓大董事會主席波克也請辭。

本月五日，馬季爾出席眾議院一場關於校園反猶的聽證會，眾議員斯特凡尼克問及「呼籲屠殺猶太人是否構成霸凌或騷擾」，馬季爾回覆「如果有針對性、情節嚴重又普遍則屬於騷擾」。

當斯特凡尼克再問答案是否是肯定時，馬季爾並未正面回答，而是說「取決於具體情況」。另外兩位共同出席聽證會的哈佛大學校長蓋伊與麻省理工學院校長科恩布魯斯也給出相同回覆，認為言論自由應受法律保障。

馬季爾的發言引發校內猶太學生、教職員與校友不滿，賓州州長夏皮羅與兩名民主黨眾議員也強烈批評，還有一名贊助者要求馬季爾請辭，否則將撤銷給賓大的一億美元（約台幣卅一億元）捐款。

賓大近百年任期最短校長

馬季爾先是在六日晚間發聲明致歉，表示自己專注在言論本身不該受到懲處，而忽略呼籲屠殺猶太人無庸置疑是針對人類的暴行。然而，事件持續延燒，去年才上任的馬季爾終於在九日宣布請辭校長，成為賓州大學一九三○年至今任期最短的校長。她將留任到代理校長選出，未來將繼續在法學院任教，而董事會主席波克的辭職立即生效。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯十月七日突襲以色列引爆以哈戰爭，以色列有一千兩百人遭哈瑪斯殺害，以色列報復攻擊加薩，已造成至少一萬七千七百名巴勒斯坦人喪生，包括超過七千名孩童。以軍攻勢造成大量巴人平民喪生，連力挺以色列的美國政府都多次發言表示關切，美國校園也出現支持和反對以色列的兩極聲音。

賓大猶太裔學生表示，近來校園支持巴勒斯坦的集會四起，出現反猶極端言論，他們感覺生命安全受到威脅，全國其他大學的猶太裔學生也有同感。

馬季爾的辭職信由校董會發布後不久，校董會主席波克也遞出辭呈，且立即生效。波克表示，在國會委員會強勢逼問五個小時後，前校長馬季爾上周犯了很不幸的錯誤，「以法律答案回答道德問題」。

同台哈佛校長也面臨壓力

馬季爾下台後，在國會和她同台的哈佛大學校長蓋伊與麻省理工學院校長科恩布魯斯仍遭受壓力。質問馬季爾的眾議員斯特凡尼克說，「一個下台了，還有兩個也該走了」。蓋伊並未透露辭意，麻省理工董事會則表示支持科恩布魯斯。

部分賓大教員則憂心馬季爾在外部干預下去職，可能傷害賓大學術自由。美國大學教授協會賓州大學分會表示，「捐款者、遊說團體和國會議員有能力擾亂賓大，顯示有必要恢復教師在治理賓大方面的強勢發言權」。聲明說，捍衛學術和言論自由，與對抗反猶主義並不牴觸，希望新校長能導正相關迷思。