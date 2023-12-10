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龍捲風強襲美田納西州 至少6死20多傷、7萬多戶停電

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國田納西州首府納什維爾9日遭龍捲風重襲，至少6死、20多傷，超過7萬5,000戶斷電，當局憂心死亡數恐怕再上修。取自X
美國田納西州首府納什維爾9日遭龍捲風重襲，至少6死、20多傷，超過7萬5,000戶斷電，當局憂心死亡數恐怕再上修。取自X

華盛頓郵報報導，美國田納西州首府納什維爾（Nashville）9日遭遇龍捲風襲擊，至少6人死亡、20多人受傷，超過7萬5,000戶斷電，當局憂心死亡數恐怕再上修。

納什維爾以北的克拉克斯維爾（Clarksville）淪為重災區，一名孩童和兩名大人罹難，納什維爾緊急行動中心另外回報三人遭遇嚴重暴風雨死亡。克拉克斯維爾宣布進入緊急狀態，且9、10日晚間9點實施宵禁

搜救行動一直持續到當日晚間，照片可見克拉克斯維爾災情慘烈，至少兩戶住宅外牆和屋頂被掀翻，一輛重型貨車被吹翻。

納什維爾東北部加勒廷（Gallatin）附近，若干電線桿、路樹倒塌，電纜線被強風扯斷。

美國國家氣象局（National Weather Service）截至當晚8點30分，從路易斯安那州（Louisiana）北部到肯塔基州（Kentucky）南部，共收到75起嚴重天氣事件，不過絕大多數集中在田納西西部和中部地區。

美國 宵禁 龍捲風

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