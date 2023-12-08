婚禮當天變喪禮！新郎尚未走出喪妻悲痛 岳母還要告他爭產

美國一對新人在婚禮當天不幸遇上酒駕車禍，新郎重傷送醫治療，新娘則當場死亡。對新郎來說，婚禮當天失去心愛的妻子已經夠心碎，但更令他傷心的是，妻子過世後岳母開始對他提起訴訟，出面搶奪女兒死後留下的遺產。

據《太陽報》（The Sun）報導，36歲的哈欽森（Aric Hutchinson）跟34歲的妻子莎曼莎（Samantha）在今年4月28日舉辦婚禮。婚禮後兩人駕駛高爾夫球車要離開時，卻被一名酒駕司機追撞。

當時兩人行駛在限速40公里的道路上，酒駕的男子卻以時速105公里的速度撞上兩人的車。莎曼莎當場死亡，哈欽森則是多處骨折重傷被緊急送醫治療，但沒想到更令人難熬的事還在後頭。

原來莎曼莎過世後，哈欽森就繼承妻子的遺產，但這卻引發岳母不滿。岳母以「利益衝突」和「潛在詐欺」問題為由，要求撤銷哈欽森繼承遺產的資格。莎曼莎的母親米勒（Lisa Miller）表示，女兒還在世時常說丈夫跟媽媽是自己生命中最重要的兩個人，但哈欽森自己獨自繼承所有遺產，不但「違背莎曼莎意願」，更是「羞辱莎曼莎」。

哈欽森的律師表示，哈欽森在繼承遺產後，已經把一半的錢分給岳母，但米勒仍不罷休，想提出婚姻無效的訴訟。律師說，如果米勒真的尊重自己的女兒就不會這麼做，哈欽森希望能避免這次訴訟，留住自己和亡妻的婚姻。