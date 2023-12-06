美前大使淪古巴間諜 共和黨議員提案劍指北京

美國國務院爆出前大使替古巴擔任間諜長達40年的醜聞，共和黨國會議員以捍衛國安為由分別提案，一則要求中國大陸外交官向國務院揭露與美國地方政府和機構的往來；二是要求制裁支持中方設在古巴的軍事與情報機構者。

司法部1日逮捕73歲的美國前駐玻利維亞大使羅查（Victor Manuel Roca），發現他自1981年起就為古巴及其情報部門工作，且騙過美國政府一路升遷；檢方稱這是美國外交史上叛國時間最久的犯罪行為。

共和黨議員將矛頭指向古巴及中國大陸等，對美國抱持敵意的國家。

聯邦參議院外交委員會首席議員芮胥（Jim Risch）、參議員巴拉索（John Barrasso）、海格提（Bill Hagerty）、芮基茲（Pete Ricketts）和克魯茲（Ted Cruz）上周提出「對抗在古巴的間諜與監視實體法案」，將鎖定中國大陸在古巴設置的軍事或情報設施，對於與這些單位密切往來並提供支持的外國個人實施金融和制裁，並要求美國國務院報告中古外交往來情形、中方在古巴的軍事與情報行動、以及任何關閉中方在古巴軍事與情報機構的進展。

芮胥表示，中國共產黨與古巴存在著深厚的軍事與情報夥伴關係，直接威脅美國國家安全；中方設置在古巴的若干情報設施，距離美國海岸線不到100英里，相當接近美國軍事基地，芮胥稱這是急迫威脅。

海格提說，中國共產黨在西半球逐步成長的有害影響力，及其與古巴馬克思獨裁者的戰略關係，軍隊美國國家安全構成威脅；克魯茲表示，中國大陸是美國下世紀要面臨的最大地緣政治威脅，北京正在與美國的全球對手合作，與古巴政權的合作尤為危險，美國必須運用所有手段來應對。

此外，參議員史考特（Rick Scott）、楊恩（Todd Young）和克魯茲等人5日提出簡稱為「中共影響力法」的反腐敗政治影響力法案，要求中國大陸、古巴、伊朗及北韓等引發美國擔憂的外國使團，都要增加在美活動的透明度。

法案要求，這些駐美大使館及領事館，在其所有外交人員與美國地方行政官員、教育及研究機構人員舉行官式會議或拜會前，都必須先通知美國國務院；而美國國務院需定期向國會和美國總統報告此事，以確保外國政府在美國國內活動的透明度。

史考特表示，此一做法為恢復川普時期的要求；當中國共產黨持續購買美國農田、滲透入美國校園、並嘗試影響地方與政府的決定時，國會必須採取行動捍衛美國利益。