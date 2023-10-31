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美國醫療環境差 醫護人員接連上街頭

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國醫護、醫事與藥師接連罷工，形成最大的醫療罷工潮。（推特截圖）
美國醫護、醫事與藥師接連罷工，形成最大的醫療罷工潮。（推特截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】新冠疫情揭開醫療勞動環境惡象，美國醫療人員接連上街罷工！10月初，超過7萬醫護人員罷工成功爭取權益後，醫事人員、藥師最近也上街頭，提出加薪訴求。專家指出，雖然外界指責罷工是置病患生死於不顧，但其實醫療勞動環境差、人力不足，才會讓病患面臨風險。

醫療人員接連罷工

BBC》報導，醫事人員與藥劑師23日走上街頭，強調全國醫護人員都面臨到人手不足且工資過低的狀況，且長時間待命的工作模式也讓人精疲力竭，各地藥局也都響應罷工行動，30日發起全國罷工。

賓州大學商學院健保管理學教授內姆哈德表示，這是有史以來最大規模的醫療健保罷工浪潮，早在新冠疫情爆發前，醫護人員的勞動條件就不好，只是疫情讓大多數醫事人員發覺勞動環境不夠友善。

環境差更缺工

凱撒醫療機構工會聯盟執行董事盧卡斯更指出，疫情導致醫事人員勞動條件惡化，許多第一線醫護人員選擇離職，勞動條件再度惡化，最後缺工成為醫療界最嚴峻的議題之一。

因為醫護人力關乎病患的狀況，所以醫護人員罷工也常遭到質疑：「罷工不會讓病患面臨危險嗎？」盧卡斯對此表示，每天都有許多病患到急診室，但他們恐怕要等上8小時才能獲得診療，這才是危機所在。

內姆哈德也強調，如果醫護團隊因為人手不足，長時間精疲力盡，將導致他們的病患面臨更大的風險。

盼爭取更多權益

紐約時報》報導，這個月初，也有超過7萬5千名醫護人員罷工，並成功與醫療機構取得共識，協議將於4年內提高薪資21%，並改善現有人員的配置，投資更多資源在人力培訓上。

盧卡斯表示，盼上述的罷工結果，能成為其他醫療機構的典範，雖然調薪並非解決問題的靈丹妙藥，但對醫護人員無非是一劑強心針，「至少人們知道他們的聲音被聽到了」。

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