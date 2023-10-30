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紐時：潘斯2016年任川普副手 是失敗根源

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國前副總統潘斯宣布退出共和黨總統初選，紐約時報說，他競選失敗的根源，可以追溯到二○一六年接受了川普的邀請擔任副手。 廿年前曾擔任潘斯顧問的福音派牧師申克說，潘斯「完全錯了」，和川普合作最終給潘斯的政治生涯「帶來災難」。在川普決定挑選潘斯為搭檔之前，兩人的關係並不親密，而且差異非常大。潘斯當時是印第安納州州長，在鄉間長大，是一名福音派基督徒，他將自己的回憶錄命名為「上帝，請幫助我」。他原本支持川普的主要對手、德州參議員克魯茲。朋友們說，潘斯對川普的隨心所欲的行事方式感到不安，川普是出生於紐約皇后區的花花公子企業家和賭場老闆，在紐約的民主黨世界發展。 但潘斯當時面臨一場充滿挑戰的連任競選，對手是他二○一二年險勝的民主黨人。潘斯的顧問表示，他二○一六年的想法是，當川普的副手可以打開全國知名度，當時民調顯示川普可能輸給民主黨對手希拉蕊．柯林頓，潘斯二○二○就可爭取代表共和黨挑戰柯林頓。如果川普贏了，他就是副總統，有機會更上一層樓。經過幾天考慮，潘斯接受了川普的提議。如今潘斯這位前副總統連愛荷華州黨團會議首場初選都沒參加，就被迫退出選戰，潘斯肯定會後悔當年答應川普。他從未學會如何處理與川普的關係，如何處理兩人深刻的文化和個人差異。六十四歲的潘斯在國會任職十多年，一屆州長、一屆副總統。二○二一年國會大廈暴動事件後，他與川普決裂，如今選擇在黨內初選挑戰川普，不但激怒川普，也疏遠了當今共和黨內的川普支持者。而他擔任副總統期間對川普的忠誠，最終使他無法贏得渴望擺脫川普的選民。紐時指出，這次退選，可能代表潘斯政治生涯的終結。

川普 潘斯 紐約時報

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