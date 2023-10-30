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選情持續走低 潘斯宣布退選總統

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美國前副總統潘斯（右）和妻子凱倫，廿八日在共和黨猶太聯盟年會宣布退出共和黨總統初選，向群眾揮手致意。（法新社）
美國前副總統潘斯（右）和妻子凱倫，廿八日在共和黨猶太聯盟年會宣布退出共和黨總統初選，向群眾揮手致意。（法新社）

美國前副總統潘斯廿八日宣布不再競逐二○二四年共和黨總統候選人提名，成為第一個退選的主要參選人。

潘斯在拉斯維加斯舉行的共和黨猶太聯盟年會上宣布退選時表示，「我很清楚，時不我予。經過多次祈禱及深思熟慮後，決定從今天起暫停競選總統」。他說，「我一直都知道這是一場艱苦戰鬥，但我並不後悔」。

在宣布競選之初，挾著前副總統頭銜的潘斯，一度被看好，支持者認為他是川普以外的另一選擇及有力競爭者，然而隨著時間推移，潘斯選情持續走低，支持度遠不如遙遙領先的川普和排名第二的佛州州長德桑提斯，籌集競選資金也同樣艱難。

根據最新競選文件，截至九月底潘斯的競選資金僅為一百一十八萬美元，但負債為六十二萬一千美元，而且債務不斷增加。在最新募款數字公布後，已可見退選端倪，潘斯競選活動大幅縮減，至少兩名競選工作人員被解雇。

從另一面來看，也說明了川普對共和黨的影響有多大，潘斯才有時機不對之嘆。

他的退選，無疑也給了其他參選人壓力。兩名與潘斯關係密切的人士透露，他選擇在明年一月十五日共和黨愛荷華州黨團會議前宣布退選，除了避免積累債務外，也避開了可能無法參加十一月八日邁阿密第三次黨內初選辯論的尷尬。共和黨候選人民調支持度必須超過百分之四，並獲七萬名個人捐款，才能參加這場辯論。

川普及德桑提斯在競選活動中都沒有提及潘斯退選。德桑提斯後來在社媒上稱讚潘斯是「有原則有信仰的人，為推進保守派事業而努力不懈」。

目前還不知潘斯退選後會支持哪位參選人，他表示，「敦促所有共和黨同仁，為我們國家選出一位共和黨旗手。正如林肯所說，他將喚醒我們善良的本性。這不僅會帶來勝利，而且會以文明的方式帶領我們國家走向強大、繁榮和自由」。

潘斯 共和黨 川普

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