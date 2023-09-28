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影╱震驚！男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
美國佛州23歲男子奧蘭多（Orlando Young）23日正在用筆電專心看足球比賽，一時沒注意，結果身旁的3歲女童竟拿起放在沙發上的槍，朝自己開槍，子彈穿過手指，所幸沒有生命危險，奧蘭多已因疏忽照顧兒童罪被捕。
根據這段令人震驚的影片顯示，奧蘭多23日在邁阿密戴德郡（Miami Dade）的住所忙著看球賽，沙發的另一邊竟擺著一支手槍，因為支持的球隊得分正感到興奮時，突然聽到一聲巨響，回頭發現女童流著血。
女童的祖母富勒（Robin Fuller）表示，女童原本應該是要由另外一名祖母幫忙照顧，可是事件發生時，在現場卻完全沒有看到那名祖母的身影。
富勒表示，孫女因為手部中槍被緊急送醫，接受完手術後，目前已經回到家中，精神狀態良好。
據報導，奧蘭多是受傷女童的親戚，已因疏忽照顧兒童罪被捕，此外，他也因為在監獄毆打其他囚犯面臨其他指控。
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