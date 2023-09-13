FDA：口服感冒藥的解鼻塞劑無效 研議下架恐影響Tylenol等250種成藥
美國食品藥物管理局最新認定，市售標榜減緩鼻塞的去充血劑(Decongestants)不具療效，將研議全面停售或寬限退場時間汰換其他成分，影響遍及250種非處方藥物。
紐約時報報導，美國食藥局（FDA）藥物諮詢委員會12日一致判定，市面常見的感冒成藥，包括Sudafed、Tylenol、Mucinex 和Benadryl 等，主打含有減輕鼻塞的去氧腎上腺素（phenylephrine）不具實際功效，頂多是安慰劑作用。
一旦食藥局勒令立時廢除含有相關成分的藥品，藥商來不及開發新藥品，市場恐怕大亂。屆時至少250種熱門成藥須下架，民眾將難以取得感冒藥。
去年含有去氧腎上腺素的藥品銷售額達到近18億美元。
另一方面，專家呼籲民眾無須恐慌或清空相關藥品，儘管該成分無法舒緩鼻塞，對人體並無危害。
值得一提的是，食藥局委員會依舊認定鼻炎噴劑中的去氧腎上腺素有效。
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