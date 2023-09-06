佛州首座防颶風都市！注重防洪、蓄水 遭強襲幾乎毫髮無傷

隨著氣候變遷加劇，各地天災頻傳，美國眾多社區都開始注重「氣候韌性」！如佛州的「巴布科克牧場」就透過地理頻障阻擋強風，並強化都市滯洪能力，使得該牧場在去年颶風伊恩中，幾乎毫髮無傷。另外，路易斯安那州有社區遷移至內陸，以便減緩海平面上升的衝擊。

首座防颶風社區

《CNN》報導，颶風伊恩去年在佛州登陸時，帶來強勁的狂風與劇烈的暴雨，造成佛州超過1120億美金的損失，並導致至少150人死亡。今年橫掃美國東南部的颶風伊達利亞波及到佛州。美國大氣科學家預計，美國2023年面臨到颶風季節的狀況，更會比過去來得嚴重。

然而，《BBC》報導，佛州的「巴布科克牧場」則在這幾次颶風天災中幾乎是毫髮無傷，不僅沒有房屋斷電，網路與用水也都沒有中斷。

因為該牧場經過建築團隊多年規劃，找出該土地自然的水流動向，並確保能儲水的溼地受到保護，發揮防止澇災的作用，湖泊也有蓄洪的作用。此外，另一個關鍵因素為「地理位置」，該牧場位於內陸地區，四周有緩衝風暴的地理屏障，社區建物也有加固，避免被暴風吹倒。

難兼顧低收入社區

佛羅里達大學土地利用效率中心研究員基普表示，建商商終於意識到建築物氣候適應的能力與面對洪水的議題，他說，白宮估計，氣候變遷到了本世紀末，每年都可能造成2億美元的損失，所以具有氣候韌性的社區，可成為防止氣候災害的重要防線。

除了防範颶風之外，美國各州也都因天氣災害不同，興起氣候適應性良好的社區，如猶他州就有避免乾旱的村莊；南加州有社區改建建築物，避免建物受到野火的侵犯；路易斯安那州則有民眾搬遷至內陸，減緩海平面上升的衝擊。

但於克萊奧研究所關注氣候正義的總監佩羅丹表示，雖然這些社區整合了再生資源、綠色空間與氣候韌性在基礎設施中，但依舊存在著「排他性」問題，低收入社區恐怕無力負擔昂貴的氣候韌性設施。

【更多精采內容，詳見 】