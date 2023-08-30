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華堡肉餅比照片小一倍！美漢堡王遭顧客怒提集體訴訟

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國漢堡王遭控用虛假和誤導性廣告來銷售漢堡，將面臨集體訴訟。路透
美國漢堡王遭控用虛假和誤導性廣告來銷售漢堡，將面臨集體訴訟。路透

大家買東西應該都有遇過廣告照片和實物大小有落差的狀況，有美國民眾指控，連鎖速食店漢堡王用虛假和誤導性廣告，銷售漢堡和其他產品，正研擬提起集體訴訟向漢堡王求償，美國漢堡王請求法院駁回此案，但遭到法院拒絕。

美國有消費者發現漢堡王在菜單照片上，漢堡的材料多到「溢出麵包」，讓漢堡看起來比實際尺寸大了35％，肉餅也大了一倍，讓消費者以為漢堡就是如此大，未料實際上卻有很大落差，感覺遭欺騙的消費者正在研擬集體訴訟，要求漢堡王賠償受騙購買的金錢損失，賠償金額尚未公布。

漢堡王在美國官網上表示，華堡是用4分之1磅的美味火焰烤牛肉製成，再加上新鮮番茄、生菜、洋蔥等配料。

美國邁阿密地區法官奧特曼（Roy Altman）指出，漢堡王必須針對店內菜單描述、照片等，造成誤導顧客、構成違約的指控進行辯護，並允許顧客基於疏忽和不當得利提出賠償。

對此，漢堡王反駁，不需要提供與廣告看起來一模一樣的漢堡，理性顧客在觀看廣告時就會知道這一點，認為是原告的主張錯誤。並稱廣告中描繪的肉餅與提供給全國數百個華堡的肉餅相同，雖然雙方有經過調解，但沒有成功。

漢堡 廣告 美國

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