警世！女學霸失戀變癮君子 教堂挖雙眼「拯救人類」戒毒后這麼做

美國1名女學霸因經歷失戀而濫用藥物，導致出現幻聽，她聲稱聽到有聲音叫她要犧牲自己才可拯救人類，所以衝進教堂在眾人前把雙眼挖出，恐怖場面呆在場人士。牧師見狀即上前阻止她進一步自殘，「想連大腦也挖出來」，女子被送院治療，證實失明須裝上義眼。事後她痛定思痛，決心要遠離毒品，住院期間連強力止痛藥也不使用，終憑意志成功戒毒。後來女子決定公開自己的經歷，希望讓沉淪毒海的人有所警剔，認清毒品的禍害。

綜合外媒報導，居於美國南加州、現年25歲的凱莉（ Kaylee Muthart ）指自己一向名列前茅，但在17歲時因過勞及心律不齊等健康問題，須停學休養。她回歸校園後獲獎學金攻讀海洋生物學，但2年後開始染上不良習慣，除酗酒之外，也吸食安非他命、可卡因、冰毒及大麻等毒品，沉醉於奇異的快感。她指過程中不時出現奇怪的幻覺，形容感到自己與上帝很接近。

凱莉其後與約會2年的男友分手，因而精神崩潰，更加依賴毒品及酒精麻醉自己，更被診斷患上躁鬱症。她憶述，21歲時曾出現幻聽，腦內有把聲音叫她犧牲自己來拯救世界，並要她立刻把眼睛挖出來，否則地球上的人全都會被殺死。

凱莉因受毒品影響出現幻聽，走入教堂自挖雙眼而失明。（網上圖片）

凱莉聽到聲音后立即衝進教堂，雙膝跪在地上挖眼，當時她發出巨大吼叫聲，在場人士均被她的恐怖行為嚇呆。幸好有牧師聽到她的嘶叫聲上前阻止，「否則我連大腦都想挖出來」，她稱當時只見眼前一黑，並不知自己正在流血，也因為受藥物影響而不感到痛楚，隨即被送院救治。

由於凱莉把自己的眼珠捏扁，眼珠失去功用，讓她最終失明。在醫院清醒過來后，凱莉痛定思痛，決定要戒除所有不良習慣，即使因失去眼球而頭痛，她也不肯服用強力止痛藥，最終她憑堅強意志，成功克服濫用藥物及酗酒問題，並裝上義眼重過新生。凱莉又決定把慘痛的親身經歷公開，希望仍在毒海浮沉的人士認清毒品的禍害，早日回頭是岸。

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文章授權轉載自《香港01》