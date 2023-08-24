拜登將赴G20 六兆貸款抗一帶一路

白宮廿二日聲明，美國總統拜登將在廿國集團（Ｇ20）峰會中提議，與成員國共同合作，增加國際金融組織對開發中國家與貧窮國家的貸款額度，預計金額超過兩千億美元（約台幣六點四兆元）。

白宮提到，拜登九月七日至十日將前往印度新德里出席該峰會，與成員國討論一系列全球問題，包括綠能轉型與氣候變遷、減輕俄烏戰爭引發的經濟社會影響，以及提升世銀與國際貨幣基金（ＩＭＦ）等國際金融機構量能，力求消除貧困帶來的全球挑戰。

白宮國安顧問蘇利文說，由於各國希望美國加強經濟支持，因此拜登向國會提出補充資金請求，例如擴大世銀和ＩＭＦ的優惠融資，提議為開發中國家與貧窮國家提供近五百億美元的貸款額度。美國也期望盟友做出貢獻，故拜登將在Ｇ20峰會中提議進一步增加貸款額度，預計提案最終能調度逾兩千億美元。

面對中國大陸一帶一路倡議，蘇利文指稱，中國的貸款是強制性而且不可持續，美國需確保提供各國高標準的解決方案，所以透過世銀與ＩＭＦ般高效、透明的國際機構提供協助，保持團結與穩定，並體現美國的領導定位。

蘇利文表示，拜登將利用該峰會期間安排雙邊領袖會談。去年十一月印尼峇里島Ｇ20峰會期間，拜登就曾與中國國家主席習近平在場邊會談。印度現為Ｇ20輪值主席，美國將在二○二六年主持Ｇ20峰會。