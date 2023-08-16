研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代
美聯社報導，醫學研究指出，確診新冠肺炎1年內，心血管疾病風險有所增加，血栓、心律不整、心臟病和中風等均屬於長新冠後遺症，即使最初復原狀況良好。
此外，研究顯示，疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢，說明新冠肺炎病毒不僅攻擊肺部，同時對心臟功能有所損害。
洛杉磯西達賽奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Centre）心臟科陳醫師（Susan Cheng）表示，研究發現新冠病毒對心臟和心血管系統的影響更甚其他器官。
另有專家憂心新冠後遺症恐怕會荼毒幾代人。
目前無法確知心血管後遺症的好發族群，至於是否可逆，抑或增加晚年發病風險均未可知。
心臟病是美國乃至全球病患的第一大死因，蟬聯台灣10大死因前3名。
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