夏威夷野火已93死 拉海納成廢墟

夏威夷茂宜島的野火災難死亡人數在十二日增至九十三人，成為美國逾百年來最致命野火。夏威夷州州長葛林表示，罹難人數會持續攀升。

法新社報導，根據官方估計，惡火吞噬拉海納鎮，導致超過二千二百個建物受損或付之一炬，損失金額高達五十五億美元，成千上萬人無家可歸。

由於許多居民表示災難發生前並未接獲警告，夏威夷當局已著手對火災應變作為展開調查。

居民利德說：「我們後面的山起火，卻沒有半個人跟我們說，火燒到對街的時候我們才發現。」

居民逾一萬二千人、曾為夏威夷王室故居的拉海納如今淪為廢墟，鎮上熱鬧的旅館和餐廳化為灰燼。

茂宜郡官員十二日說，有四千五百名災民急需安置，當局打算先將部分災民和救難人員安置在有二百間客房的喜來登飯店。

最新罹難者人數超越了二○一八年加州天堂鎮野火災情中殞命的八十五人，也是一九一八年明尼蘇達州和威斯康辛州「克洛凱」野火肆虐導致四五三人喪命以來，最高的野火罹難人數。

這場野火也是夏威夷一九五九年成為美國第五十州以來，傷亡最慘重的自然災害，超過一九六○年六十一人死亡的海嘯。目前災區仍有數十座手機基地台故障，加上茂宜島西側停電將持續數周，增加救援難度。