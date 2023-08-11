奪53命！夏威夷野火死亡數恐再攀升 拜登宣布為重大災難

華盛頓郵報報導，美國夏威夷毛伊島（Maui）遭野火強勢侵襲，死亡人數攀升至53人，總統拜登宣布為重大災難，下令動用聯邦資金救災。

毛伊島於當地時間8日爆發野火，而在颶風朵拉（Dora）的強風助長下，野火持續蔓延至各處，救援工作還在進行中。

除了毛伊島，夏威夷大島（Big Island）也陸續傳出災情，當地居民和遊客紛紛受到波及。

毛伊島上歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）慘遭祝融肆虐，夏威夷副州長描述「被摧殘到面目全非」，所幸截至當地時間10日上午，8成火勢已獲得控制

夏威夷州長葛林（Josh Green）10日受訪透露，「1960年海嘯侵襲夏威夷造成61人喪命。這次野火很可能會大大超過當年死傷數。」