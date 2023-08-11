聽新聞
test
0:00 / 0:00
奪53命！夏威夷野火死亡數恐再攀升 拜登宣布為重大災難
華盛頓郵報報導，美國夏威夷毛伊島（Maui）遭野火強勢侵襲，死亡人數攀升至53人，總統拜登宣布為重大災難，下令動用聯邦資金救災。
毛伊島於當地時間8日爆發野火，而在颶風朵拉（Dora）的強風助長下，野火持續蔓延至各處，救援工作還在進行中。
除了毛伊島，夏威夷大島（Big Island）也陸續傳出災情，當地居民和遊客紛紛受到波及。
毛伊島上歷史悠久的旅遊小鎮拉海納（Lahaina）慘遭祝融肆虐，夏威夷副州長描述「被摧殘到面目全非」，所幸截至當地時間10日上午，8成火勢已獲得控制
夏威夷州長葛林（Josh Green）10日受訪透露，「1960年海嘯侵襲夏威夷造成61人喪命。這次野火很可能會大大超過當年死傷數。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言