川普黨內民調大勝 看衰者紛改口

美國前總統川普卸任後官司纏身，多數政治分析師曾認為，川普回鍋白宮是作夢，但如今眾人紛紛改口。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）七月卅日分析民調趨勢後發現，川普明年當選機率其實很大。

針對明年共和黨總統候選人提名之爭，紐約時報七月卅一日引述該報和美國謝納學院首份聯合民調顯示，川普獲全國潛在共和黨選民壓倒性力挺，支持度遠勝主要對手、佛羅里達州州長德桑提斯達卅七個百分點。

該民調發現，幾乎在各人口結構及黨內各意識形態選民中，川普都掌握明確優勢，可見選民不太在意他被聯邦起訴等官司。

該報導認為，德桑提斯雖自詡比川普更適任、施政能力更強，選民卻不買帳。共和黨選民即使支持「對抗激進覺醒意識形態」等使德桑提斯崛起的議題，仍相對偏愛川普。整體而言，川普以百分之五十四的支持度大勝德桑提斯的百分之十七，其他所有參選人支持度皆未突破百分之三。

ＣＮＮ則針對民調趨勢分析，美國過去從來沒人像川普一樣，雖不是爭取連任，但民調在總統選戰初期就這麼高。過去在大選前一年的下半年，從來沒有與民調領先者差距多達卅個百分點的人敗部復活。目前差距最大紀錄是選前一年的下半年還差廿個百分點。

美國馬凱特大學法學院民調顯示，拜登和川普目前支持率旗鼓相當；美國廣播公司與華盛頓郵報共同做的三項民調皆顯示川普領先，但均在誤差範圍內；其他民調則顯示，拜登僅略占上風。如此接近並不意外，畢竟是以兩位不受歡迎的候選人徵詢受訪者看法，而明年大選結果可能由少數搖擺州決定。