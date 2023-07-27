移居荒野過遺世獨立與脫離文明生活 美一家三口悲慘下場曝光

美國科羅拉多州7月初發生登山者在一個偏僻的營地發現了一個家族的局部木乃伊化遺體。遺族表示，他們當初試圖過著遺世獨立與脫離文明的生活。

衛報綜合報導，當局已經確認了遺體的身分，分別是41歲的克里斯汀（Christine Vance）與42歲的麗貝卡．范斯（Rebecca Vance）姊妹，還有麗貝卡的14歲兒子。偶然發現三人遺體的登山者在他們的帳篷外發現了一具屍體，接著在裡面又發現了2具屍體，警方則開始調查現場以查明遺體身分。

科州甘尼森郡（Gunnison county, CO）驗屍官巴恩斯（Michael Barnes）25日證實，三人遺體的發現地點是距離俄亥俄市（Ohio City, Co）約14.5公里的甘尼森國家森林（Gunnison National Forest）內，現場有空的食品罐頭、書籍與衛生間區域，表明他們靠著罐頭食品生存，屍體顯示了營養不良的症狀。

調查人員正在等候處理中的毒理學報告，還沒有確定死因，但懷疑三人可能死於飢餓、寒冷溫度或試圖生火取暖引發的一氧化碳中毒，當局並未在發現屍體的營地找到任何車輛或槍枝。

巴恩斯告訴記者，「暴露在自然環境」跟特別嚴寒的冬天可能導致了一家人的死亡。三人可能在去年夏末開始野營，並在冬季期間的某個時候身亡。他們似乎著手建造一個「披棚」型的避難所，但到了去年嚴寒冬季開始的時候還沒有完工，「我會想，如果冬季迅速降臨，他們突然之間就是在帳篷內處於生存模式。他們隨身帶了一大批關於戶外生存與覓食之類的資料，但看上去像是在雜貨店補給」。

范斯姊妹的繼姐妹賈拉（Trevala Jara）告訴記者，她們一家人在2022年夏天動身前往偏遠地區，尋求逃離這個世界，卻沒有生存的經驗，只上網做過研究與收看有關這個主題的YouTube影像，我們試著阻止他們，但他們充耳不聞，就是下定決心了」。

賈拉說，姊妹倆很擔心世界的狀況，麗貝卡的擔憂因新冠疫情而家具，「絕對肯定的是，恐懼壓倒了她」，克里斯汀最終加入了麗貝卡跟她的兒子，這樣母子倆就不會感到孤單。賈拉指出，她的姊妹並非「瘋狂」，覺得他們所在做的是正確的，只是沒有做好準備，「在遺世獨立（go off the grid）之前，你需好多年的練習。他們看了一些YouTube影像，但如果你沒有經驗，做起來就完全不同了」。