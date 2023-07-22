美法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

美聯社報導，美國法官21日判決，旅美刑事鑑識專家李昌鈺針對「偽造一起謀殺案證據」負有責任，導致康乃狄克州兩名本沒有犯下謀殺的男子入獄數十年。目前賠償金未定。

康乃狄克州西部城鎮新米爾福德（New Milford）1985年12月發生一起謀殺案，65歲男子卡爾（Everett Carr）被發現陳屍家中，身中27刀，喉嚨被割斷，頭部遭受7次重擊。當時30歲的男子博契（Ralph Birch）和17歲的少年漢寧（Shawn Henning）被列為犯嫌，檢方在1989年審判時出示李昌鈺所提出的證據，犯嫌分別被判55年和50年徒刑。

美聯社指出，沒有法醫證據將博契和漢寧與這起謀殺案連結。他們的衣物和車輛上沒有血跡，案發現場的毛髮和超過40枚指紋也和兩人不符。但李昌鈺證據指出，犯嫌可能避免沾上血跡，他們在案發現場浴室內發現凶嫌疑似用來清理血跡的毛巾，上面驗出血液反應。

博契服刑30年後於2019年經法院重審獲釋，漢寧則在2018年獲得緩刑。他們的罪名都在2020年因罪證不足被法院撤銷，也對李昌鈺、八名警方調查人員還有整個新密爾福鎮提告。

法官寫道：「李昌鈺說過他有針對毛巾進行血液反應測試，但記錄並沒有顯示有做過這類測試。事實上，正如原告所指出，李昌鈺自己旗下的專家得出的結論是，『沒有書面文件和照片資料』證明李昌鈺進行過TMB血液測試。此外，記錄中有證據顯示實際進行的測試沒有表明有血液。」

李昌鈺尚未回應21日的判決。他的其他案件現在也一並被檢視，包括被指控將一起謀殺案的證物，未經正當程序帶離案發現場。