IBM上季營收低於預估 反映企業支出減少 盤後股價跌1%
IBM周三（19日）公布的上季財報顯示獲利優於預期，但營收低於預估，主要因企業削減科技支出，導致IBM大型電腦銷售減少。IBM盤後股價下跌1%。
關於全年財測，IBM維持預估全年營收可成長3%至5%；自由現金流維持先前所估的約105億美元。
財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）表示，他預期「走出上半年後，動能加速」。
IBM公布，第2季調整後每股盈餘2.18美元，優於彭博訪調分析師預期的2美元；營收155億美元，與上年同期比較變化不大，然而，略低於FactSet預期的156億美元。
以個別業務來看，IBM上季在紅帽（Red Hat）、資料與人工智慧（AI）等關鍵業務領域的營收出現兩位數成長；軟體部門營收增加7%，顧問諮詢營收增加4%，基礎設施的營收則是下降15%。軟體部門當中，紅帽的收入增幅11%，資料與AI的收入成長10%。
彭博行業研究分析師拉納（Anurag Rana）在財報後的報告中表示，IBM的顧問諮詢比第1季減緩，證實了「企業級資訊科技支出依然承受壓力。這可能至少延續到年底」。
IBM整體營收低於預估主要是受到基礎設施業務拖累，該業務包含大型電腦。IBM基礎設施業務上季營收36億美元，低於分析師預期的38.8億美元。
卡瓦諾說，以全年而言，基礎設施的營收將下滑，拖累IBM整體營收成長幅度約1個百分點。
IBM股價在周三盤後交易下跌1%，到目前一直都還沒能搭上AI熱潮，股價今年以來下跌3.8%。
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