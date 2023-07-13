美媒：陸駭客攻擊美政府官員電郵 國務院證實被駭

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國媒體報導，包含國務院和商務部等多個美國政府組織的電子郵件帳號，遭到大陸駭客入侵。(路透)
美國媒體報導，包含國務院和商務部等多個美國政府組織的電子郵件帳號，遭到大陸駭客入侵。(路透)

多家美國媒體11日報導，據點在中國大陸的駭客攻擊包含數個美國政府機構在內的、共20多個組織的電子郵件帳號，顯然是要透過間諜行動竊取機敏訊息；CNN報導，國務院和商務部都受害。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）11日在記者會證實，國務院上月發現受駭客攻擊，立即向微軟回報，並著手保護系統，全案正在調查中。

米勒拒絕說明國務院的網路系統是否被駭客突破，也拒絕評論「駭客可能在中國大陸」的說法，他說，全案調查中，目前無法指向任何嫌疑人。

媒體詢問米勒，國務院是在國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中前或後發現系統異常，他也不透露；布林肯上月16日至21日訪問北京，會晤中國大陸國家主席習近平以及中方外交高層官員。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，第一個向微軟回報異常活動的就是國務院；這起事件正在調查中，美國官員和微軟在過去幾周已經低調展開行動，評估駭客造成的影響，並控制波及範圍。

CNN報導，來自中國大陸的駭客針對小部分的聯邦機構以及若干官員的電郵，駭客成功突破至少兩個政府部門，包含國務院和商務部。

此外，CNN報導，聯邦眾議院也是這次駭客攻擊目標，但不確定駭客針對的對象，以及攻擊是否奏效。

白宮國家安全會議發言人霍奇（Adam Hodge）告訴CNN，美國政府上月發現有駭客入侵微軟的雲端，影響了非機密系統，美國官員立即聯繫微軟了解狀況。

白宮和國務院都沒有點名駭客背景，而是微軟在公告中提到，代號Storm-0558的駭客，據點在中國大陸，主要執行間諜行動。

微軟表示，駭客行動自5月中旬展開，透過竊取到的登入金鑰連上電郵帳戶，微軟已封鎖駭客透過這項管道來登入客戶的電郵帳號。

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