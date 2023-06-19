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為什麼美股今天休市？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
德州在六月節舉辦慶祝活動，美國總統拜登前年將六月節定為和國觴節、退伍軍人節相同的聯邦假日。美聯社
德州在六月節舉辦慶祝活動，美國總統拜登前年將六月節定為和國觴節、退伍軍人節相同的聯邦假日。美聯社

美國今天（周一）適逢聯邦假日六月節（Juneteenth），紀念1865年6月19日美國全面解放黑奴的日子，美國股市去年起配合監管機關休假，周一休假一日。

六月節是6月19日的混合字，又名自由日、解放黑奴紀念日、禧年日，於每年6月19日紀念美國結束奴隸制度。

美國總統拜登2021年6月17日簽署命令完成國會立法，將六月節定為和國觴節、退伍軍人節相同的聯邦假日。美國各大交易所和金融市場去年配合政府跟進休市一日。

也就是說，紐約證交所或那斯達克周一都不交易，芝加哥商品交易所和芝加哥選擇權交易所也放假。 美國證券業暨金融市場協會（Sifma）建議美國債市也關閉。

六月節是為了紀念1865年6月19日，大約是美國內戰結束後的兩個月、當年林肯總統宣布解放奴隸的兩年半之後，美軍少將格蘭傑（Gordon Granger）率聯邦軍抵達德州加爾維斯敦（Galveston），在那一天宣達命令，讓德州最後一批奴役中人民得以自由。

美國 奴隸 芝加哥

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